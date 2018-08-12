2018-08-12T19:11:02+03:00
Общество

До свидания, лев Витя!: Крым покидает хищник, укусивший 46-летнюю туристку

Молодого хищника решили передать в международный цирк
Галина КОВАЛЕНКО
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Олег Зубков и лев Витя. Фото: Олег ЗубковОлег Зубков и лев Витя. Фото: Олег Зубков
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В Крыму на одного царя зверей станет меньше. Руководитель парка львов «Тайган» решил расстаться с одной большой кошкой. Олег Зубков написал в своем блоге, что лев Витя скоро уедет в международный цирк.

- От греха подальше, что называется, - поясняет он.

Молодой лев, который скоро поменяет место жительства, стал героем скандального ЧП: месяц тому назад он набросился на туристку, приехавшую из Кирова.

46-летняя Ольга Соломина приобрела за 6 тысяч рублей билет на эксклюзивную прогулку по «сафари» - большому земельному участку, где свободно гуляют грозные цари зверей.

Хрупкая женщина была на седьмом небе от счастья, что смогла осуществить свое заветное желание увидеть вблизи прайд грозных хищников и перегладить с десяток настоящих живых львов и львиц. Но что-то пошло не так...

- Меня за правую руку схватил молодой лев, - рассказала «Комсомолке» Ольга. - Я закрыла глаза от боли и страха. Мелькнула мысль, что он сейчас меня разорвет!

Ольге Соломиной лев Витя повредил правую руку. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Ольге Соломиной лев Витя повредил правую руку.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Царя зверей тут же утихомирили, а вот пострадавшая попала в больницу.

Несмотря, на то, что случай наделал много шума, руководитель зоопарка заявил, что нет и речи о каких-то карательных мерах по отношению к агрессивному хищнику: - Не собираюсь льва Виктора как-то наказывать, либо убирать из сафари. Он просто молодой лев, психика и поведение которого только формируются, и мне нужно это учитывать при проведении экскурсий в сафари.

И вот, пожалуйста, новость из первых рук "..все же в августе он уедет в международный цирк."

Олег Зубков не объясняет почему изменил свое решение и захотел расстаться с Витей. А лишь сообщает, что «..случай с Ольгой Соломиной не прошел бесследно для парка львов «Тайган». Прошли внеочередные проверки профильных служб: роспотребнадзора и ветдепартамента Крыма. Проверки были рядовые, ничего предвзятого, все в рамках действующего законодательства...»

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