Бархатная осень: Во сколько туристам обойдется отдых в Крыму в сентябре
Жилье в Крыму в сентябре обойдется туристам от 1,6 до 2,6 тысяч рублей в сутки, в зависимости от того, в каком курортном городе или поселке решат остановиться.
- В топ-10 курортов Крыма, популярных для отдыха в сентябре, вошли города Ялта, Феодосия, Евпатория, Судак, Алушта, Алупка, Севастополь, Саки и поселки Мисхор, Николаевка, - сообщает российский сервис бронирования жилья Tvil.ru.
Дешевле всего отдых в поселке Николаевка - 1 380 рублей на семью в сутки, и Саках - 1 600 рублей. Самый дорогой отдых в сентябре в Ялте - 2 650 рублей в сутки и Мисхоре - 2 600.
В сентябре отдыхающие чаще всего планируют провести от 10 до 13 ночей.
КОНКРЕТНО
Десять самых популярных курортов Крыма для отдыха в сентябре 2018:
1. Ялта – 2 651 рубль/ 10 ночей *
2. Феодосия - 1,6 тысяч рублей/ 7 ночей
3. Евпатория – 1 797 рублей/ 13 ночей
4. Судак – 1 679 рублей/ 11 ночей
5. Алушта – 2 244 рубля/ 11 ночей
Больше всего туристов сейчас в Феодосии, Судаке, Большой Ялте, Евпатории, Большой Алуште, Севастополе.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
6. Алупка – 2 029 рублей/ 11 ночей
7. Севастополь – 2 025 рублей/ 10 ночей
8. Саки – 1 601 рубль/ 12 ночей
9. Мисхор – 2 603 рубля/ 11 ночей
10. Николаевка – 1 381 рубль/ 13 ночей
* Средний чек семьи на проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей.
КСТАТИ
В Крыму уже отдохнули 3,8 миллиона туристов, что на 27% больше аналогичного периода прошлого года. Отели и гостиницы заполнены в среднем на 80%, а на некоторых курортах почти на 100%. Больше всего туристов в Феодосии, Судаке, Большой Ялте, Евпатории, Большой Алуште.
Отдыхать в Крым приезжают не только россияне, но и инострацы. Заморских гостей в этом году побывало 230 человек, среди которых жители Южной Америки, Бразилии, Филиппин.
В Севастополе за полгода отдохохнули больше 1,5 миллиона челове, что на 12% больше чем за аналогичный период прошлого года. Кстати, 10 августа музейный историко-мемориальный комплекс «35-я береговая батарея» встретил миллионного посетителя.
В Крыму уже отдохнули 3,8 миллиона туристов.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
По данным властей, стоимость жилья в Севастополе в этом году не менялась. Отели, гостиницы и частники не поднимали цены.
- Отдыхающие в Севастополе могут воспользоваться услугами 27 туроператоров, которые предлагают своим клиентам более 150 маршрутов по Севастополю и Крыму, - сообщает пресс-служба правительства города.
Кроме того, для удобства отдыхающих открыты три туристско-информационных центра и один мобильный, в стадии реконструкции еще один центр на набережной Корнилова.
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