Бархатная осень: Во сколько туристам обойдется отдых в Крыму в сентябре

СЕГОДНЯ 11:39 2018-08-13T12:07:26+03:00

В Крыму в этом году рассчитывают принять 6,5 миллиона туристов. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Дороже всего цены на жилье в Ялте, а самые низкие в Саках, Феодосии и Судаке

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Жилье в Крыму в сентябре обойдется туристам от 1,6 до 2,6 тысяч рублей в сутки, в зависимости от того, в каком курортном городе или поселке решат остановиться.

- В топ-10 курортов Крыма, популярных для отдыха в сентябре, вошли города Ялта, Феодосия, Евпатория, Судак, Алушта, Алупка, Севастополь, Саки и поселки Мисхор, Николаевка, - сообщает российский сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Дешевле всего отдых в поселке Николаевка - 1 380 рублей на семью в сутки, и Саках - 1 600 рублей. Самый дорогой отдых в сентябре в Ялте - 2 650 рублей в сутки и Мисхоре - 2 600.

В сентябре отдыхающие чаще всего планируют провести от 10 до 13 ночей.

КОНКРЕТНО

Десять самых популярных курортов Крыма для отдыха в сентябре 2018:

1. Ялта – 2 651 рубль/ 10 ночей *

2. Феодосия - 1,6 тысяч рублей/ 7 ночей

3. Евпатория – 1 797 рублей/ 13 ночей

4. Судак – 1 679 рублей/ 11 ночей

5. Алушта – 2 244 рубля/ 11 ночей

Больше всего туристов сейчас в Феодосии, Судаке, Большой Ялте, Евпатории, Большой Алуште, Севастополе.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

6. Алупка – 2 029 рублей/ 11 ночей

7. Севастополь – 2 025 рублей/ 10 ночей

8. Саки – 1 601 рубль/ 12 ночей

9. Мисхор – 2 603 рубля/ 11 ночей

10. Николаевка – 1 381 рубль/ 13 ночей

* Средний чек семьи на проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей.

КСТАТИ

В Крыму уже отдохнули 3,8 миллиона туристов, что на 27% больше аналогичного периода прошлого года. Отели и гостиницы заполнены в среднем на 80%, а на некоторых курортах почти на 100%. Больше всего туристов в Феодосии, Судаке, Большой Ялте, Евпатории, Большой Алуште.

Отдыхать в Крым приезжают не только россияне, но и инострацы. Заморских гостей в этом году побывало 230 человек, среди которых жители Южной Америки, Бразилии, Филиппин.

В Севастополе за полгода отдохохнули больше 1,5 миллиона челове, что на 12% больше чем за аналогичный период прошлого года. Кстати, 10 августа музейный историко-мемориальный комплекс «35-я береговая батарея» встретил миллионного посетителя.

В Крыму уже отдохнули 3,8 миллиона туристов.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

По данным властей, стоимость жилья в Севастополе в этом году не менялась. Отели, гостиницы и частники не поднимали цены.

- Отдыхающие в Севастополе могут воспользоваться услугами 27 туроператоров, которые предлагают своим клиентам более 150 маршрутов по Севастополю и Крыму, - сообщает пресс-служба правительства города.

Кроме того, для удобства отдыхающих открыты три туристско-информационных центра и один мобильный, в стадии реконструкции еще один центр на набережной Корнилова.

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