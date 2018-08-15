Все в Крым: Полуостров лидирует среди самых популярных авианаправлений осени

СЕГОДНЯ 10:28 2018-08-15T10:40:59+03:00

Осень великолепная пора для отдыха в Крыму. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

На жилье туристы в сентябре потратят от 1,6 до 2,6 тысяч рублей на семью

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Крым оказался самым популярным авианаправлением осени. Об этом свидетельствуют данные сервиса путешествий Туту.ру.

- В пятерке самых популярных направлений вылеты из Москвы в Крым, Сочи и Анапу, из Санкт-Петербурга в Симферополь и Сочи, - сообщают аналитики. - Рейтинг составлен на основе исследования рынка проданных авиабилетов, с датами вылета с 1 сентября по 30 ноября 2018.

По данным сервиса, цены на перелеты по России практически не изменились (средний чек повысился с 16 038 до 16 211 рублей). Авиабилеты в Европу за год в среднем подорожали на 3%, в страны ближнего зарубежья - на 16%, в страны дальнего зарубежья - на 11%.

- Крым постоянно находится в лидерах предпочтений россиян в выборе мест отдыха как летом, так и осенью. Великолепная природа, осенние пейзажи всегда привлекали публику в «бархатный сезон». Осень - это сезон здоровья, время турпоходов и знакомства с достопримечательностями. И, конечно, это сезон гастрономических туров, винных фестивалей, исторических и музыкальных мероприятий, которыми славится полуостров, - отмечает министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

Пассажиры с 16 апреля прилетают в новый современный аэропорт. Никаких давок и очередей больше нет.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Сколько стоит жилье

Жилье в Крыму в сентябре обойдется туристам от 1,6 до 2,6 тысяч рублей в сутки, в зависимости от того, в каком курортном городе или поселке решат остановиться.

- В топ-10 курортов Крыма, популярных для отдыха в сентябре, вошли города Ялта, Феодосия, Евпатория, Судак, Алушта, Алупка, Севастополь, Саки и поселки Мисхор, Николаевка, - сообщает российский сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Дешевле всего отдых в поселке Николаевка - 1 380 рублей на семью в сутки, и Саках - 1 600 рублей. Самый дорогой отдых в сентябре в Ялте - 2 650 рублей в сутки и Мисхоре - 2 600.

В сентябре отдыхающие чаще всего планируют провести от 10 до 13 ночей.

Считаем туристов

В Крыму уже отдохнули больше 3,8 миллиона туристов, что на 27% больше аналогичного периода прошлого года. Отели и гостиницы заполнены в среднем на 80%, а на некоторых курортах почти на 100%. Больше всего туристов в Феодосии, Судаке, Большой Ялте, Евпатории, Большой Алуште.

В Севастополе за полгода отдохнули больше 1,5 миллиона человек, что на 12% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Альтернатива самолетам

Не хотите тратиться на перелет, в Крым около 40% туристов приезжают на авто по Крымскому мосту. С мая по нему промчались больше 1,7 миллиона машин. Самый большой трафик на выходных. В воскресенье, 12 августа был установлен очередной рекорд – по транспортному переходу проехали 33 359 машин. Причем порядка 17,9 тысяч автомобилей – в сторону Крыма.

Бархатную осень туристы предпочитают проводить на ЮБК.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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