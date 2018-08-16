"Мою дочку-аутиста выгнали с утренника!" Жительница Ялты обвиняет в предвзятости воспитателей детсада

СЕГОДНЯ 20:28 2018-08-16T20:34:43+03:00

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Тихий мирный детский сад №24 в Ялте на этой неделе оказался в центре громкого скандала.

- 10 августа отмечали День города и мой 15-летний сын Тимофей, как обычно привел Женечку утром в группу, - рассказала «КП-Крым» Наталья Буслаева. - Но родители других детей, как только увидели мою дочь, так сразу расстроились, мол, а эту то куда! И воспитательница тут же заявила, что у Женечки простуда и поэтому ей лучше побыть дома.

Наталья же считает, что нет и речи о простуде, просто 4-летняя Женечка страдает аутизмом и поэтому к ней предвзято относятся. Правда еще официального подтверждения такого диагноза еще нет - врачебная комиссия еще впереди.

Мама очень любит дочку. Фото: Наталья Буслаева/FB

- Женечке нужен особый присмотр, вот другие родители и боятся, что их детей обделят вниманием, - говорит Наталья. - Мы в этот же день побывали у педиатра, и он выдал справку, что у нашей малышки нет простуды.

Фото: Наталья Буслаева/FB

Молодая женщина пожаловалась, что в сентябре будет год, как Женечка ходит в этот детсад, но никак не адаптируется. И она не может толком работать из-за того, что все время нужно очень рано забирать дочку домой, а ведь в семье кроме малышки растут еще два подростка – 14 и 15 лет.

- Воспитатели просто не хотят возиться с моей дочкой и все, - считает крымчанка. - Я просто возмущена таким отношением, сколько же можно терпеть!

В детском садике утверждают - отношение к ребенку такое же как ко всем деткам.

- Женю и еще одного ребенка отправили домой, потому что у них текло из носиков, - объясняет заведующая детским садом № 24 Елена Скокина. - Да и День Ялты мы не отмечали - это было обычное пятничное музыкальное мероприятие.

По ее словам, Женечка действительно ведет себя не так, как все дети. Но диагноза у нее, который бы позволил составить для нее специальную программу, нет.

- По документам она совершено психически здоровый ребенок, - отмечает Скокина. - И нет даже и речи о каком-то предвзятом отношении - мы делаем все, чтобы малышке было у нас хорошо. Вот и маму просили, чтобы она пришла к нам и поделилась своими какими-то педагогическими приемами-«изюминками», которые помогут избежать определенных трудностей. Но Наталья почему-то не приняла наше предложение. Мы же, видит Бог, делаем все, чтобы Жене было у нас хорошо!

Сейчас девочка, как и прежде, ходит в сад № 24 в свою группу, где по нормам должно быть 15 детей, а на деле в два раза больше - 27!

А ее мама, Наталья, юрист по образованию, написала заявление в прокуратуру.

Заявление в прокуратору. Фото: Наталья Буслаева/FB

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