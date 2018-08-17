Беременную крымскую активистку Елену Одновол в Украине приговорили к трем годам условно

СЕГОДНЯ 10:10 2018-08-17T10:15:35+03:00

Она должна выйти из СИЗО уже 17 августа

Изменить размер текста: A A

Крымскую активистку «Волонтеров Победы» Елену Одновол, которую весной задержали на границе с Украиной, приговорили к трем годам лишения свободы условно.

Приговор крымчанке вынес Киевский деснянский районный суд.

- Обвиняемой назначено наказание в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы. На основании ст. 75 УК Украины (Елена Одновол. – Авт.) освобождена от отбывания наказания с испытательным сроком продолжительностью 3 года, - сообщает пресс-служба так называемой «прокуратуры Автономной Республики Крым», которая находится в Украине.

По данным украинского ведомства, крымчанка полностью признала свою вину в «посягательстве на территориальную целостность Украины» и заключила договор с прокурором. Также суд не нашел в действиях Елены Одновол «отягощающих обстоятельств», которые бы могли ужесточить приговор.

Ожидается, что уже сегодня, 17 августа, крымчанка выйдет из СИЗО, в котором находилась беременной почти 4 месяца.

Напомним, Елену Одновол схватили на пункте пропуска "Чонгар" 23 апреля. Ее подозревают в государственной измене, так как она в преддверии выборов в числе прочих волонтеров собирала подписи в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина. Девушке грозило до 15 лет лишения свободы. В СБУ ее деятельность назвали "подрывной" и заявили, что она нанесла урон суверенитету Украины. Позже оказалось, что Одновол во время задержания была беременной, однако украинский суд не счел это важным и заключил ее под стражу в СИЗО до оглашения приговора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спортсменка и красавица: Беременную крымскую активистку на Украине хотят посадить как опасную преступницу

Отец 32-летней Елены Одновол узнал об аресте дочери от "Комсомолки" (подробности)

Отец крымской активистки: Узнал об аресте дочери на Украине от «Комсомолки»

Мне навстречу выходит пожилой мужчина в светоотражающем рабочем жилете.

Николай Михайлович - садовник на пенсии. До звонка корреспондента «Комсомольской правды» он понятия не имел, что его дочь Елену Одновол арестовали на Украине и обвиняют в государственной измене (подробнее)

Активистке из Крыма перед украинским судом вызвали "скорую": беременной девушке стало плохо

Отвечать на вопросы служителей Фемиды о своей деятельности она отказалась (подробнее)

Юрист: Гражданство РФ не поможет задержанной на Украине Елене Одновол избежать "уголовки"

Паспорт не играет большой роли, считает Жан Запрута (подробнее)

Украина задержала на крымской границе девушку-волонтера, собиравшую подписи в поддержку Путина

В незалежной считают, что она проводила "подрывную деятельность" (подробнее)

Глава Крыма о задержании Украиной активистки "Волонтеров Победы": Там пиратское государство

Аксенов пообещал, что Елене Одновол окажут поддержку (подробнее)