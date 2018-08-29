Возле Керчи нашли античную мраморную статую-"конструктор"

СЕГОДНЯ 16:57 2018-08-29T17:43:16+03:00

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- Крупная статуя – это большая редкость. Такое не каждое десятилетие случается, - не скрывает своей гордости начальник Мирмекийской археологической экспедиции государственного Эрмитажа Александр Бутягин.

Полтора месяца экспедиция, большая часть которой жители Санкт-Петербурга, вела раскопки древнего городища Мирмекий возле Керченского пролива.

Археологи из Питера работали в Крыму больше месяца. Фото: Александр Бутягин

И вот под занавес сезона сенсация – мраморная статуя!

- В очень неплохой сохранности, несмотря на то, что нет головы, рук и ступней ног, - объяснил сайту "Комсомольская правда - Крым" ученый. – Объемная двухсторонняя античная скульптура. Мужчину изваяли в ¾ от человеческого роста. Тяжелая, килограммов 120 весит, если не больше, мы ее вшестером несли.

Статуя неплохо сохранилась. Фото: Александр Бутягин

После реставрации станет ясно, кого же увековечили в мраморе, а пока же можно лищь предположить, что это сделанная на заказ скульптура какого-то знатного жителя древнего Боспорского царства, располагавшегося в районе современного Керченского полуострова.

Причем у «Венера Мирмекийского», как в шутку его назвали в соцсетях, голову и левую руку ваяли отдельно от туловища – этакий античный конструктор.

Ученый рассказал "КП-Крым", что в античные времена нередко торс статуи присылали откуда-то издалека - из Греции или Малой Азии, а недостающие части делали отдельно, на месте. Вот и на статуе из Мирмекия есть следы от штырей для крепления головы и левой руки.

- Скульптуру обнаружили в слое римского времени, который датируются первыми веками нашей эры, - отмечает ученый. – Нашли ее примерно в полутора метрах от поверхности земле – выбирали камни римского слоя разрушения, и среди них и попался один нестандартной формы.

Расчистили и ахнули: статуя!

Вытащили на поверхность, стали приводить в порядок.

- Мрамор лучше на месте освободить от грязи и корки. Сначала моем дистиллированной или кипяченой водой, а затем в ход идут специальные составы, которыми закрепляют трещины, - объясняет ученый. - Никакой жесткой химии.

После «бани» мужчина отправится в лапидарий (хранилище) Керченского музея, где им уже займутся реставраторы.

Статуя среди находок этого сезона в городище Мирмекий по значимости занимает, безусловно, первое место.

Фрагмент скульптуры сидящего божества - это тоже одна из удачных находок экспедиции. Фото: Александр Бутягин

Второе - 20-сантиметровый фрагмент скульптуры сидящего божества, а на третьем - кусок крупного мраморного барельефа с профилем человека.

- Найдена также маленькая костяная скульптура возможно бога Меркурия или Лара - домашнего божества, - и в голосе Александра Бутягина снова появляются нотки радости и гордости. - 2018-й– год скульптуры! Иногда бывают сезоны, когда нет даже маленьких фрагментов мрамора, а в этом году столько везения!

Не обошлось и без стандартных находок: монет первых веков нашей эры, кусков керамики - амфор и грандиозных пифосов для хранения зерна и вина.

СПРАВКА КП

Город Мирмекий (в переводе с греческого языка, означает муравей), где сделана столь сенсационная находка, основали ионийские греки в середине VI века до нашей эры.

Древнее поселение находится на знаменитом Карантинном мысе, на севере Керченской бухты и входит в состав Крымского культурно-исторического заповедного комплекса.

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