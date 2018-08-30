Со дна моря в Евпатории подняли духи XIX века

СЕГОДНЯ 16:31 2018-08-30T16:36:29+03:00

Корабль, в котором нашли флакон с парфюмом, обнаружили в прибережной зоне Евпатории. Фото: Черноморский центр подводных исследований

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Черное море щедро радует находкам подводных археологов. Вот и при обследовании прибрежной акватории Евпатории, где идет строительство набережной имени В. Терешковой, на трехметровой глубине нашли три парусника XIX века.

Парусники и предметы обихода прекрасно сохранились на дне Черного моря. Фото: Черноморский центр подводных исследований

Ученых приятно удивила сохранность самих корабли и тех вещей, что были на их борту.

- В этом сезоне при изучении кораблекрушений на поверхность поднято множество предметов, среди которых и стеклянный флакон с неизвестной жидкостью, - сообщает замдиректора Черноморского центра подводных исследований Виктор Вахонеев. - Предположительно это духи.

Ученые пока не открыли наглухо запечатанный сосуд, потому что он, как и другие предметы, пролежавшие длительное время под водой, напрочь пропитан морскими солями. Эти коварные вещества разрушают подводные находки, извлеченные из морской воды.

- Флакон на несколько месяцев поместили в дистиллированную воду, чтобы вывести соли, - объяснил ученый.

После завершения процесса «замачивания» пузырек доверят вскрыть специалистам специалистов по реставрации предметов подводной археологии (в частности - стекла и керамики) из Санкт-Петербурга.

Крымские ученые, чтобы сохранить остатки кораблей, предлагают провести уникальную операцию по их переносу, чтобы спасти от разрушения при строительстве набережной.

- Да, переносом подводных находок у нас в стране еще не занимался, мы станем первые, если сможем получить необходимые документы, - заметил Виктор Вахонеев и отметил, что парусники могут привлечь к себе внимание туристов, поскольку сейчас есть прогулочные судна с прозрачными дном.

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