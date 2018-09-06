Украина неожиданно закрыла два из трех пунктов пропуска на границе с Крымом

СЕГОДНЯ 19:33 2018-09-06T19:54:27+03:00

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Украина прекратила работу двух из трех существующих пунктов пропуска на границе с Крымом. Об этом Комсомольской правде - Крым сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по Республике Крым.

В частности, Госпогранслужба Украины в одностороннем порядке прекратила пропускать пешеходов и автомобили в пунктах пропуска "Каланчак" (находится напротив российского пункта пропуска "Армянск) и "Чаплынка" (напротив МАПП "Перекоп").

В погрануправлении уточнили, что "Каланчак" и "Чаплынка" прекратили работу в четверг, 6 сентября, в 17.50.

Позднее председатель Херсонской обладминистрации Андрей Гордеев в комментарии украинским СМИ пояснил, что закрытие пунктов пропуска связано с ухудшением экологической ситуации в Херсонской области.

Российская сторона подчеркивает: крымские пункты пропуска работают в штатном режиме.

- Погрануправление готово в любой момент осуществлять пропуск лиц и транспортных средств на данном направлении. В настоящее время все лица и транспортные средства перенаправляются на функционирующую линию "Джанкой" - "Чонгар", - сказали в ведомстве.

Напомним, подробное уже происходило несколько недель назад. Тогда украинская сторона на полдня без объяснения так же перекрыла один из своих пунктов пропуска, создав на границе очереди. В частности, на выезде тогда скопилось 50 автомобилей.

СПРАВКА «КП»

Со стороны России на границе с Украиной действуют три пункта пропуска - «Джанкой», «Армянск» и «Перекоп». Со стороны Украины - «Чонгар», «Каланчак» и «Чаплинка» («Чаплынка») соответственно.

Самый загруженный из них - «Джанкой» («Чонгар»), но поток пешеходов больше между пунктами пропуска «Армянск» и «Каланчак», потому что между ними маленькая нейтральная зона (всего 700 метров). Недавно власти Украины предлагали закрыть пункт пропуска «Чаплинка», но пока никаких конкретных решений по этому поводу не принято.

краина закрыла пункты пропуска «Чаплынка» и «Каланчак» на въезд в Крым в связи с ухудшением экологической ситуации в Херсонской области, заявил в четверг председатель Херсонской областной госадминистрации Андрей Гордеев. В Армянске 4 сентября зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Расположенный рядом химический завод «Крымский Титан» было решено остановить на две недели. Полная остановка производства предприятия произойдет 9 сентября. Глава республики Сергей Аксенов ранее заверил, что здоровью жителей ничего не угрожает. При этом, в качестве предупредительных мер, из Армянска и близлежащих сел были вывезены более 4 тысяч детей, которых разместили за государственный счет в санаториях. «Мы закрываем КПВВ (контрольно-пропускные пункты вьезда-выезда — ред.) «Каланчак» и «Чаплынка» на въезд в Крым», — сказал Гордеев в эфире телеканала «112 Украина», отметив, что эти пункты уже не работают. При этом пункт пропуска «Чонгар» открыт на въезд в Крым и все желающие попасть на полуостров перенаправляются туда. Советник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что во временно закрытых КПП продолжают дежурить пограничники. «Пропуск граждан и транспортных (через закрытые пункты — ред.) будут осуществлять только в экстренных случаях и в случае крайней необходимости», — написал он на своей странице в Facebook.

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