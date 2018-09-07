Украина создала искусственные очереди на границе с Крымом

СЕГОДНЯ 17:34 2018-09-07T18:07:40+03:00

Изменить размер текста: A A

На границе Крыма с Украиной собираются очереди. После того, как 6 сентября Украина закрыла два из трех пунктов пропуска, поток машин хлынул в единственный, оставшийся работать - "Чонгар" (со стороны незалежной) и "Джанкой" (со стороны полуотсрова).

За сутки поток транспорта на пункте пропуска "Джанкой" в северном Крыму увеличился на четверть.

- В пункте пропуска "Джанкой" увеличено количество пограничных нарядов для создания максимально комфортных условий и быстрого пропуска машин и людей, которые хлынули потоком с других пунктов пропуска, - сообщили «Комсомольской правде – Крым» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по РК. - На въезде в Крым - около 90 машин, на выезде - около 50 машин. Это число сопоставимо с пиком курортного сезона, когда в пунктах пропуска была максимальная загрузка.

Таможенная служба также привлекла к работе больше людей, чтобы быстрее проверять приезжающих и оформлять авто. Сейчас работают 20 постов.

- С 15.20 до 16.40 украинский пункт пропуска "Чонгар" временно приостанавливал пропуск людей и машин через государственную границу. В настоящий момент пропускают очень медленно, - добавили пограничники.

По сообщениям лиц, пересекающих границу, на той стороне пока работает одна кабинка на въезд и другая на выезд.

Напомним, 6 сентября в 17.40 Украина прекратила в одностороннем порядке пропускать пешеходов и автомобили в пунктах пропуска "Каланчак" (находится напротив российского пункта пропуска "Армянск) и "Чаплынка" (напротив МАПП "Перекоп").

Помощник главы Госпогранслужбы Украина Олег Слободян пояснил, что пункты пропуска закрыли из-за выброса химикатов в Армянске. Власти незалежной переживают о здоровье украинцев, живущих поблизости с крымским городом.

СПРАВКА «КП»

Со стороны России на границе с Украиной действуют три пункта пропуска - «Джанкой», «Армянск» и «Перекоп». Со стороны Украины - «Чонгар», «Каланчак» и «Чаплинка» («Чаплынка») соответственно.

Самый загруженный из них - «Джанкой» («Чонгар»), но поток пешеходов больше между пунктами пропуска «Армянск» и «Каланчак», потому что между ними маленькая нейтральная зона (всего 700 метров). Недавно власти Украины предлагали закрыть пункт пропуска «Чаплинка», но пока никаких конкретных решений по этому поводу не принято.

ВАЖНО

В ночь на 4 сентября в Армянске содержание вредных веществ, а именно - сернистого ангидрида в воздухе превысило предельно допустимую концентрацию. В городе объявили двухнедельные каникулы. В санатории и лагеря из Армянска вывезли 3,8 тысячи человек.

Завод «Крымский Титан» сейчас проверяют инспекторы Росприроднадзора из Москвы. Их направил в Крым министр природных ресурсов и экологии РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Умные и красивые выбирают Крым»: Власти Украины не в состоянии сдержать поток туристов на полуостров

В незалежной создают искусственные очереди, вешают на границе билборды-"пугалки", но в крымских пунктах пропуска - аншлаг (подробнее)

Украина мучает туристов, отправляющихся в Крым. Незалежная создает на границе искусственные очереди

Людей заставляют часами стоять на жаре и ждать, пока у пункта пропуска не соберется около 100 машин (подробнее)

"И не верьте тому, что Крым - пустой": Украинский турист рассказал, как отдыхал на полуострове и почему на границе очереди

Гость из незалежной поделился впечатлениями с "Комсомолкой" (подробнее)

Украина закрыла один из пунктов пропуска на границе с Крымом, люди ждут в очереди

Российские пограничники работают в штатном режиме (подробнее)