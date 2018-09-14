"Попытка поиграть в пропаганду": В Крыму прокомментировали заявление Климкина по поводу днепровской воды

СЕГОДНЯ 13:50 2018-09-14T13:53:14+03:00

В русле Северо-Крымского канала близ Армянска за четыре года выросла роща Фото: Анастасия ЖУКОВА

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Украина пытается переложить на Россию ответственность за экологические проблемы, которые возникли на севере Крыма и в Херсонской области из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Такое мнение «Комсомольской правде – Крым» высказал политолог Владимир Джаралла, комментируя последнее заявление министра иностранных дел соседней страны Павла Климкина.

Напомним, глава внешнеполитического ведомства незалежной написал в Facebook, что это не Украина отрезала Крым от воды, а Россия, «силой отрезав Крым от Украины». Климкин также обвинил Россию в лишении свободы «украинских политзаключенных» и якобы имевшем место «навязывании» крымчанам российского гражданства.

- Его новое заявление - это попытка смягчить предыдущее, где Климкин сказал, что никогда поставок воды в Крым не будет. Правда, надо добавить – «при нынешнем режиме». Это заявление - уже попытка поиграть в пропаганду, заявить, обвинить, снять с себя ответственность. Но эта власть, особенно в условиях выбор ной кампании (на Украине вскоре – выборы президента, - ред.) ни на какие изменения не пойдет. Лучшее и самое простое решение для России - использовать опыт Израиля и создать зону безопасности до Днепра. Русская армия - лучший гарант экологической безопасности, - считает Владимир Джаралла.

В последние несколько недель в сети активно обсуждают проблему подачи днепровской воды в Крым. Украина перекрыла канал после присоединения полуострова к России, спровоцировав тем самым экологические проблемы у химических производств на севере Крыма.

В частности, химзавод «Крымский Титан» использовал воду Северо-Крымского канала для разбавления кислотосодержащих стоков – отходов от производства, которые сливали в технический водоем. После перекрытия канала воды стало не хватать, кислотонакопитель пересох, и ветер несет вредные испарения на крымский город Армянск и окрестные села Перекоп и Филатовка, а также в сторону Херсонской области Украины.

Ранее Климкин заявил, что Украина никогда не подпишет соглашение о возобновлении подачи пресной воды в Крым, если в нем будет указана принадлежность полуострова России.

В свою очередь фракция «Оппозиционный блок» в Верховной Раде потребовала отставки главы МИД Украины, обвинив его в нарушении международного права и охарактеризовав политику министра как геноцид.

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