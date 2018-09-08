Плавучий кран врезался в опору Крымского моста: Частичные ограничения движения уже сняты

СЕГОДНЯ 15:06 2018-09-08T15:29:44+03:00

Повреждения элементов обустройства дороги не влияют на безопасность движения

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8 сентября, в обед, стало известно, что на Крымском мосту полностью восстановлено автомобильное движение.

- Центр управления производством (ЦУП) Крымского моста снял ограничения, действовавшие на участке трассы А-290 в районе 157 км (участок между островом Тузла и фарватером) в направлении Керчи, - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань». - Движение по левой полосе возобновлено в обычно режиме.

В ведомстве отмечают, что повреждения элементов обустройства дороги совершено не влияют на безопасность движения. Деформировано 10 метров барьерная ограды, но разрывов нет. Деформационные швы не повреждены, изменений по геометрии нет и дорожное полотно все целое.

Ремонтом поврежденных элементов специалисты займутся сразу, как только в Керченском проливе утихнет шторм.

Напоминаем, что движение ограничили из-за утреннего инцидента: в Керченском проливе шторм сорвал с якоря плавкран.

- В 06.20, несмотря на попытки экипажа взять судно под контроль и остановить движение, плавкран прибило к опоре 227 автодорожной части моста (это 154 км трассы А-290, участок между островом Тузла и фарватером), - отметили в пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань».

В итоге была повреждена одна мачта освещения и погнуты несколько метров барьерного ограждения моста.

Нужно также отметить, что сейчас из-за сильного ветра по Крымскому мосту действует ограничение скорость до 40 км/ч.

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