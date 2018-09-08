2018-09-08T18:14:59+03:00
Происшествия

Плавучий кран врезался в опору Крымского моста: Очевидец снял ЧП на видео

В 52-секундном ролике видно, как стрела судна наносит повреждения барьерному ограждению [сооружения [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Плавкран сильным ветром прибило к мосту. Фото: кадр видеоПлавкран сильным ветром прибило к мосту. Фото: кадр видео
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8 сентября в Керченском проливе плавучий кран прибило к опоре автодорожной части моста.

Видео, снятое свидетелем инцидента зафиксировало момент, когда стрела плавкрана задевает мачту освещения и барьерное ограждение. А неподалеку кружат судна, которые пытаются оттащить его от мостового сооружения, но не могут этого сделать из-за сильного ветра. Море штормит.

По сообщению пресс-службы ФКУ Упрдор «Тамань» плавкран прибило к опоре автодорожной части моста в 06.20, а спустя два часа, примерно в 830 буксиру удалось подцепить плавкран и оттащить его на безопасном расстоянии от моста.

В Крымский мост врезался плавучий кран.8 сентября в Керченском проливе шторм сорвал с якоря плавкран. И в 6.20, несмотря на попытки экипажа взять судно под контроль и остановить движение, плавкран прибило к опоре автодорожной части моста. Видео: Максим Сычев

На тот момент стрела плавкрана смяла 10 метров барьерной ограды. В тоже время деформационные швы и дорожное полотно не повреждены, изменений по геометрии нет.

Сейчас мост работает в штатном режиме, поскольку повреждения элементов обустройства дороги не сказываются на безопасности движения.

Ремонтом специалисты займутся сразу, как только в Керченском проливе утихнет ветер.

- На замену мачты освещения и барьерного ограждения необходимо не более 6-8 часов, однако Эксплуатационная служба сможет приступить к этим работам после того, как будет полностью завершена диагностика и снято штормовое предупреждение, - отмечают в ФКУ Упрдор «Тамань».

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