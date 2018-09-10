Делегация из Швейцарии: «Крымский народ не страдает, а спешно развивается и процветает»

СЕГОДНЯ 18:35 2018-09-10T18:41:29+03:00

Представители делегации отметили, что Крым и Севастополь – удивительное место с прекрасной природой Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Иностранцы оценили масштабы местных строек, пообщались с жителями и проехали по Крымскому мосту

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Представители делегации Швейцарской Конфедерации, прибывшие в Севастополь, сообщили, что «крымский народ не страдает, а спешно развивается и процветает». Двусторонняя встреча представителей правительства Севастополя и иностранной делегации прошла 10 сентября на базе Севастопольского госуниверситета.

- За четыре года сделано многое, мы убедились в том, что крымский народ не страдает, а успешно развивается и процветает, реализует свои идеи и проекты, – сказал глава делегации, бывший депутат Совета кантонов Швейцарской Конфедерации Эдуард Белзер.

Экс-депутат подчеркнул, что Крым и Севастополь – удивительное место с прекрасной и живописной природой.

Белзер рассказал, что представители делегации проехали по Крымскому мосту, оценили состояние автомобильных дорог и масштабы местных строек. Также они имели возможность пообщаться с местными жителями и узнать их мнение о ситуации в Крыму.

- Крым прекрасно подходит для реализации идей в сфере туристического бизнеса, который необходимо инвестировать и развивать с привлечением международных агентств, - сказал глава делегации.

Директор департамента общественных коммуникаций правительства Севастополя Глеб Шагун отметил, что в Севастополе созданы все необходимые условия для развития инвестиционных и общественных проектов.

- Учитывая статус города Севастополя, можно с уверенность сказать, что он по праву станет Южной столицей России. За четыре года проделана достаточная большая работа, и сегодня Крым может предложить лучшие условия как для комфортного пребывания и жизни, так и для развития крупных бизнес-проектов, – подчеркнул Шагун.

Ранее на полуострове побывала делегация из США, чтобы посмотреть, как живут крымчане, что они думают о санкциях и возвращении в состав России. Американцы заявили, что совершенно не беспокоятся о реакции Украины на визит в Крым.

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