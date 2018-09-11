Украинские рыбаки, задержанные в Сиваше: "Шли с поднятыми руками с крымскими коллегами поговорить"

СЕГОДНЯ 12:30 2018-09-11T12:36:25+03:00

Нарушители опровергли версию погранслужбы Украины о том, что судно отнесло к границе из-за сломанного мотора [видео]

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Задержанные на озере Сиваш украинские рыбаки, жители села Стрелковое в Херсонской области, намеренно пересекли российскую границу, чтобы пообщаться с крымскими коллегами. Об этом они сообщили на видео, распространенном пресс-службой Погрануправления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Ранее помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявлял, что украинские рыбаки попали в Крым, поскольку у них сломался двигатель лодки, и судно просто отнесло к границе. Он отметил, что в такой ситуации российские пограничники должны сообщить о произошедшем украинской стороне, но этого не произошло.

- С вами хотели поговорить, с вашими рыбаками. Где граница, как рыба ловится и всё остальное. Пришли сами сюда, поднимали руки, когда шли, – поделился один из задержанных.

Второй рыбак уточнил, что хотел решить с коллегами из Крыма свои промысловые вопросы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/668286" frameborder="0"></iframe> Сивасшкие рыбаки были немного навеселе.Видео: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым! другой источник

- Чуть-чуть сетками зашли на вашу территорию. Пришли с вашими рыбаками поговорить, чтобы не выбирали (снасти). Никаких других целей не преследовал, пришел с поднятыми руками, – сказал рыбак.

10 сентября на озере Сиваш российские пограничники задержали двух рыбаков, которые пробрались на территорию России через государственную границу. Представители погранслужбы досмотрели лодку и обнаружили около 20 килограмм кефалевых видов рыб. Украинцев задержали до установления личностей на срок до 48 часов.

11 сентября стало известно, что украинская сторона спустила на воду в Азовское море в порту Бердянска первый бронекатер Военно-морских сил Украины «Лубны», нацеленный на борьбу с досмотров судов, которые осуществляет Россия. Это только первый бронекатер, и к нему подключатся другие корабли. Украина начала жаловаться на усиление досмотра судов российскими пограничниками в Керченском проливе и Азовском море еще в мае. В марте текущего года кризис украинско-российских отношений усугубился задержанием крымского сейнера "Норд".

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