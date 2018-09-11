Богатенькие туристы. Банкиры зафиксировали в Крыму рекорд по безналичным платежам

СЕГОДНЯ 13:12 2018-09-11T13:18:27+03:00

Крым с начала года посетили больше 5 миллионов туристов. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В Крыму одновременно с наплывом туристов, а их в этом году приехало больше 5 миллионов человек, увеличилось число безналичных платежей. Этим летом отдыхающие настолько активно рассчитывались за жилье, экскурсии, покупки банковскими картами, что побили рекорд.

Напомним, туристы, которые приезжали в Крым, когда полуостров только стал российским, помнят, как не могли снять деньги со своих карт, так как в республике еще только начинала заново работать банковская система. Рассчитаться в магазинах картами тоже было проблематично. Сейчас ситуация кардинально изменилась.

Рекорд по безналичным платежам в курортный сезон зафиксировал РНКБ. По их данным, объем по безналичным расчетам в сети терминалов банка с июня по август 2018 года составил 15,5 млрд, а общее количество платежей – 16,1 млн штук.

Если сравнивать с прошлым годом, то оба этих показателя увеличились вдвое и стали рекордными за все время работы банка в регионе. При этом наиболее популярными по безналичным расчетам летом 2018 года стали продуктовые магазины (объем платежей – 5,1 млрд руб. в летние месяцы), АЗС (1,7 млрд.руб.), отели (1,56 млрд.руб) и рестораны (1,35 млрд руб.), полуострова.

- Мы считаем, что рост объемов и количества платежей летом в Крыму напрямую связан с открытием крупнейших инфраструктурных проектов в регионе – Крымского моста и нового терминала аэропорта «Симферополь», - говорит вице-президент – директор по розничному бизнесу Николай Билан. – Благодаря этому увеличилось количество туристов, которые охотно рассчитываются картами в торгово-сервисных сетях. Банк, в свою очередь, предоставил им всю необходимую инфраструктуру для расчетов: мы установили в Крыму более 14 тысяч платежных терминалов, из них 4 тысячи в этом году. Уже более трети наших терминалов принимают в том числе и бесконтактные платежи, и большинство из них работает в наиболее популярных местах расчетов среди гостей Крыма.

Чаще всего по безналу туристы оплачивают проживание в отелях и счета в ресторанах.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

ЦИФРЫ

С 16 мая, когда открылось движение по Крымскому мосту, новой трассой через Керченский пролив воспользовались почти 2,288 млн автомобилистов. В свою очередь, аэропорт «Симферополь» с момента с 16 апреля принял и отправил более 3 млн пассажиров.

КСТАТИ

Терминалов станет больше

РНКБ Банк планирует до конца года установить еще 3000 платежных терминалов . Все они будут поддерживать бесконтактный способ оплаты, позволяющий совершать покупки в одно касание.

Напомним, бесконтактные карты системы «Мир» впервые в Крыму начали выпускать в августе 2018 года.

Бесконтактная карта выдается клиентам РНКБ, которые уже являются владельцами зарплатной, пенсионной, социальной или дебетовой карты на протяжении минимум двух месяцев. Пользоваться такими картами не только удобно, они еще дают особые привилегии в обслуживании, такие как бесплатное оформление и перевыпуск, индивидуальный подход в обслуживании, снятие ежемесячно без комиссии до 150 000 рублей наличными на территории России, отсутствует комиссия за пополнение карт.

Кроме того, владельцы бесконтактных карт получают 4% годовых на минимальный остаток денежных средств, а еще одна «плюшка» - кешбэк 1% по операциям оплаты с помощью карты, нет комиссии за ежемесячное обслуживание.

РАЗУМНЫЕ ПОКУПКИ

Для всех держателей карт РНКБ в Крыму работает программа лояльности «Ваш бонус», позволяющая экономить деньги, получать бонусы за расчеты в предприятиях-партнерах программы и рассчитываться ими за другие покупки. За время работы программы владельцам карт банка начислено более 41 млн. бонусов.

При расчете картой более чем в 1000 точках, участвующих в программе (адреса смотрите здесь), в день покупки на ваш счет будут начислены бонусы в следующем эквиваленте - один потраченный рубль равен одному бонусу.

Использовать полученные бонусы можно уже на следующий день, оплачивая новые покупки в сети магазинов-партнеров «Ваш бонус».

Плюсы программы в том, что бонусы можно использовать на покупку как полностью, так и частично, при этом комбинировать оплату как за наличные, так и с карты. Важно, что бонусы не аннулируются в течение года. Хочешь, трать их через неделю, хочешь - через месяц, два или три. И даже если вы потеряете карту, то после ее восстановления накопленные бонусы никуда не пропадут.