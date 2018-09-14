В Керчи затянулся ремонт Митридатской лестницы
Глава Республики Крым недоволен нерасторопностью своих подчиненных.
- Государственный комитет по охране культурного наследия Республики Крым не справился с поставленной задачей по реконструкции Митридатской лестницы в городе Керчи, которая является одним из объектов ФЦП, - написал Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.
Глава объяснил, что идет речь о нерациональном использовании свыше 167 миллионов рублей: - Аварийные работы были неэффективны и, более того, проводились не в зоне кадастровой отметки Митридатской лестницы.
Мало того, теперь, когда нарушения вылезли наружу, администрация города Керчи и Госком по охране культурного наследия наперегонки обвиняют друг друга.
- Принято решение о временном отстранении первого заместителя председателя Государственного комитета по охране культурного наследия Республики Крым Александра Евгеньевича Диденко от занимаемой должности на время проведения расследования, - отметил глава. - Кроме того, будет изменен заказчик, поскольку госком провалил порученную работу.
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