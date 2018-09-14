2018-09-14T18:06:54+03:00
Общество

В Керчи затянулся ремонт Митридатской лестницы

Идет речь о нерациональном использовании более 167 миллионов рублей
Галина КОВАЛЕНКО
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Символ города-героя Керчь никак не приведут в порядок.Символ города-героя Керчь никак не приведут в порядок.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Глава Республики Крым недоволен нерасторопностью своих подчиненных.

- Государственный комитет по охране культурного наследия Республики Крым не справился с поставленной задачей по реконструкции Митридатской лестницы в городе Керчи, которая является одним из объектов ФЦП, - написал Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

Глава объяснил, что идет речь о нерациональном использовании свыше 167 миллионов рублей: - Аварийные работы были неэффективны и, более того, проводились не в зоне кадастровой отметки Митридатской лестницы.

Мало того, теперь, когда нарушения вылезли наружу, администрация города Керчи и Госком по охране культурного наследия наперегонки обвиняют друг друга.

- Принято решение о временном отстранении первого заместителя председателя Государственного комитета по охране культурного наследия Республики Крым Александра Евгеньевича Диденко от занимаемой должности на время проведения расследования, - отметил глава. - Кроме того, будет изменен заказчик, поскольку госком провалил порученную работу.

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