Аллочка из «Универа» рассказала в Ялте о девичьих секретах и съемках в новой комедии

СЕГОДНЯ 21:17 2018-09-22T21:20:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Сеериал «Универ», рассказывающий о жизни московской студенческой общаги, сделал актрису Марию Кожевникову телезвездой. Ее героиня - карикатурная и невероятно обаятельная Алла Гришко, подарила актрисе еще и статус секс-символа.

Любимое же словечко Аллочки «пипец!», которому по силам выразить любые девичьи эмоции, и вовсе стало народным фольклором.

- Вы по жизни Аллочка? – спросили мы у Марии Кожевниковой, приехавшей в Ялту на кинофестиваль «Евразийский мост».

- Я себя с ни какой из своих героинь не ассоциирую: я Маша Кожевникова, - открестилась поначалу актриса от прошлого. - Да, может есть где-то совпадения в чертах характера, но все незначительно. Саму себя я еще не сыграла.

После "Универа" актриса успела побывать депутатом Госдумы 6-ого созыва и выйти замуж.

- В политику еще пойдете? – поинтересовались мы.

И актриса замялась: - М-м-м-м, точно не сейчас. Я - спортсменка и люблю играть по правилам. Политика – это такая система, в которой мне с моим мироощущением не совсем комфортно.

В Ялте Мария Кожевникова и Александр Стриженов вели открытие кинофестиваля.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Когда же разговор пошел о извечно женском, актриса стала более словоохотливой.

- Я многодетная мама – младшему год, среднему три и старшему - четыре. Люблю своих детей и это самое огромное и большое счастье в моей жизни. Работаю очень много – стараюсь, чтобы и дети были при мне и самой реализоваться. И здесь нет ничего удивительного, потому что в таком ритме живут все российские женщины. Мало того они еще выполняют функции, которых у меня нет – и за домом следят, и за мужем. В общем, этот феномен русских женщин признан во всем мире, как уникальный.

Мария, которую так и хотелось назвать Аллочка, озвучила и тайну своей красоты. Надо сказать, что для трижды мамы, она выглядит просто сногсшибательно. Пипец!

В Крыму Мария на пару с Александром Стриженовым вела церемонию открытия кинофестиваля «Евразийский мост». И больше часа она сверкала на сцене ялтинского театра в прямом и переносном смыслах: платье на актриса принарядилась в платье усыпанное блестящими пайетками.

Зрители же, каждый раз затаивали дыхание, когда разрез, бравший казалось, начало от пояса платья, распахивался. Но конфуза удалось избежать, благодаря мастерству портного - умело скроенный наряд явил миру лишь идеальный стан и ножки 33-летней многодетной мамочки.

Актрису материнство сделало еще красивее.Фото: Виталий ПАРУБОВ

- Ничего нового не скажу: меньше есть и больше заниматься спортом. Когда ты потребляешь меньше калорий, чем тратишь, будешь худеть, - озвучила прописные истины актриса. - С 4 лет занимаюсь художественной гимнастикой, а там каждые 100 грамм на строгом учете. Я категорически против таблеток и различных чаев. Хоть и 21 век, но ничего не придумали, кроме силы воли и большого желания привести себя в форму.

Под занавес блиц-интервью в актрисе все-таки прорвалась наружу Аллочка.

- У меня скоро будет новый фильм – уезжаю на съемки в Калининград, - и голос артистки появились ликующе-победные нотки. - Наконец-то я дождалась комедийный фильм! Я очень хочу в этом жанре сниматься! Ведь после «Универа» уже 10 лет прошло, а комедийный жанр я чувствую, знаю, понимаю, как в нем работать.

- Вы снова станете смешной девчонкой?

- Нет, я как герой старого советского кино, буду попадать в различные смешные ситуации. Вот такое стечение обстоятельств.

- Пьер Ришар в юбке?

- Нет, героиня будет просто совершать поступки. Пока без подробностей...

И Марию увлекла за собой толпа девчушек-фанаток: - Пожалуйста, автограф! Напишите пожелание от Аллочки!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Красная дорожка в Ялте: Даша из сериала «Всегда говори «всегда» пришла в розовом платье, Аллочка из «Универа» в блестящем

«Комсомолка» внимательно рассмотрела наряды участников кинофестиваля "Евразийский мост" (подробнее)