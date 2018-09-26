"Это прорыв дипломатической блокады": в Крыму назвали успехом выступление российских делегатов на сессии Совета ООН

СЕГОДНЯ 15:25 2018-09-26T15:31:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Выступление российской делегации на 39-й сессии Совета ООН по правам человека в Швейцарии по крымской тематике на полуострове назвали успехом и прорывом дипломатической блокады в международных организациях.

Ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов заявлял, что во время доклада российским делегатам запрещалось использовать слово «Крым», только «Автономная Республика Крым, Украина». Но позже ситуация разрешилась, и докладчикам дали добро. Александр Молохов отметил, что озвученная информация о водной, транспортной и энергоболокаде Крыма со стороны Украины шокировала участников 39-й сессии Совета ООН по правам человека.

- Произошедшее в Женеве стало частью той дипломатической жизни, которую мы уже подзабыли - соперничество, борьба за формулировки, споры о процедурах и преодоление закулисных интриг улыбающихся тебе при рукопожатии соседей в зале заседаний. Возвращение противостояния в международные отношения снова сделало дипломатию увлекательной борьбой. Несомненно, это успех российских дипломатов, прорвавших дипломатическую блокаду вокруг Крыма в международных организациях, - поделился своим мнением политолог Владимир Джаралла.

Он предположил, что американские коллеги давили на сотрудников Совета ООН, и пытались убрать слово «Крым», даже не владея материалом.

По его мнению, доклад раскрыл реальную ситуацию на полуострове и показал, что именно Украина создала массовое нарушение прав человека в Крыму.

Однако Владимир Джаралла отметил, что успех российской дипломатии не приведет к отмене санкций или другим масштабным переменам:

- Это лишь часть процесса защиты и отстаивания интересов нашей Родины. Успешная часть, в данном случае. Напомню, что Совет представил в прошлом году доклад по теме нарушения прав человека в Крыму, который оказался не соответствующим действительности. Оказалось, что никто из авторов не был в Крыму, собирая материалы по интернету, и не проверяя их достоверность. И в этот раз было отказано в визе замминистру образования Крыма, как только увидели, что прозвучит иная точка зрения, чем та, которую пытаются навязать мировому сообществу.

Крымский политолог Иван Мезюхо также придерживается мнения, что правда о Крыме, высказанная на сессии ООН, не смягчит санкции.

- За 4,5 года Крым серьёзно продвинулся в реализации стратегии народной дипломатии. Уже сейчас можно говорить о том, что Запад фактически смирился с российским статусом полуострова. Тем не менее, правда о Крыме, которую рассказали российские правозащитники на сессии СПЧ ООН, не послужит отмене антикрымских санкций США и их союзников. Запад продолжит использовать тему Крыма для давления на Россию. Не стоит надеяться на быструю отмену санкционного режима. Напротив, складывается тенденция по увеличению политического и экономического давления на Российскую Федерацию, – выразил свое мнение политолог.

По его словам, после давления представителей Украины на крымчан, выступающих на конференции ОБСЕ в Варшаве, не удивительно, что российским правозащитникам мешали произносить слово «Крым».

- Западные государства поддерживают антикрымскую риторику Киева и создают препятствия для тех участников международных мероприятий, которые пытаются донести мировому сообществу правду о полуострове. Они не желают слышать правду о том, что Украина нарушает права человека в Крыму, - сказал Иван Мезюхо.

Депутат Госсовета РК Валерий Аксенов назвал глупостью запрет на использование в докладе слова «Крым»:

- В самом слове «Крым» нет никакой политики, это ведь географическое название с давних времен. Тогда непонятно, как могут быть крымские татары, если нельзя говорить слово «Крым».

По его мнению, с Украиной нужно вести более жесткую риторику со стороны России, нежели сейчас.

- У крымчан был шок, когда перекрыли воду, лишили электроэнергии. Но с другой стороны Украина забывает, что сегодня по решению Путина подается газ в Геническ зимой. Наверное, надо его перекрыть. Чем жестче мы будем решать вопросы с Украиной, тем быстрее все это закончится, - высказался депутат. – Что касается выступления российских делегатов, участники 39-й сессии Совета ООН по правам человека, скорее всего, получили шок именно от того, что не знали ситуацию. Положительно, что доклад наших представителей все же выслушали со словом «Крым».

Ранее заместителю министра образования, науки и молодежи Крыма Айдеру Аблятипову не дали визу, чтобы он мог выступить с докладом на 39-й сессии Совета ООН по правам человека в Швейцарии.

В середине сентября восемь крымчан, среди которых были работники СМИ и общественные деятели в Варшаве выступили на конференции ОБСЕ. Однако в первый день им не дали слово: журналиста прервали, стоило ему представиться делегатом от "Республики Крым, Россия". Со второго раза представители Крыма все же смогли озвучить свои тезисы.

Украинская сторона проводила блокаду Крыма в несколько ступеней. 26 апреля 2014 года "незалежна" перекрыла Северо-Крымского канала, через который вода из реки Днепр поступала на Крымский полуостров. Он на 85% обеспечивал водоснабжение полуострова. Затем в сентябре 2015 года украинские активисты ограничили поставку продовольственных товаров в Крым. В ноябре того же года они подорвали опоры линий электропередач, по которым поступала электроэнергия на полуостров. Водную блокаду в Крыму решили с помощью бурения скважин и водохранилищ. Энергетическую блокаду сняли после запуска энергомоста. Продукты на полуостров поставляются из материковой части России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Слушают только одну сторону": В Крыму огорчены отказом Швейцарии в выдаче визы чиновнику для доклада в ООН

Заместитель министра образования Крыма не сможет выступить перед советом по правам человека (подробнее).

Крымчане на конференции ОБСЕ: Международное общество де-факто признало Крым российским

Представителям полуострова удалось выступить, несмотря на попытки Украины этому помешать (подробнее).