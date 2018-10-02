2018-10-02T18:56:43+03:00
Экономика

Минэкономики Крыма: После запуска поездов через Крымский мост подешевеют продукты и топливо

Правда, сравняться с Краснодарским краем вряд ли получится
Надежда ДАЦЮК
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Железнодорожную часть моста запустят к концу 2019 годаЖелезнодорожную часть моста запустят к концу 2019 годаФото: Василий БАТАНОВ
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Весь Крым с нетерпением ждет запуска поездов по Крымскому мосту. Строители обещают сдать объект вовремя - уже в следующем году. А пока в министерстве экономического развития Крыма делают прогнозы: как повлияет железная дорога на жизнь полуострова.

Вырастет конкуренция

В ведомстве заявляют, что уже сейчас материковые предприятия проявляют повышенный интерес к поставкам своих товаров на территорию Крыма. Это влечет за собой усиление конкуренции, а она всегда положительно влияет на стоимость продовольственных товаров.

В Минэкономразвития считают, что запуск грузового движения повлияет на развитие отрасли обрабатывающих производств (переработка рыбы, пастеризация молока, химические предприятия, производство стройматериалов и так далее). Специалиты уверены, что себестоимость продукции снизится за счет решения проблемы дорогостоящей логистики, поскольку ранее приходилось пользоваться переправой.

Запуск железнодорожной части моста облегчит и развитие агропромышленного комплекса, ведь снизится стоимость доставки необходимых товаров. Кроме того, станет больше возможностей для экспорта продукции, в том числе - скоропортящейся. Логистика станет проще и эффективнее.

Снизятся цены на топливо

В Министерстве топлива и энергетики Крыма считают, что следует ожидать снижение цен на горюче-смазочные материалы после запуска железнодорожной ветки моста на 0,7-1,0 руб/л. При этом в ведомстве отметили, что розничные цены все равно будут выше, чем в Краснодарском крае на 1,0 – 1,5 руб/л, поскольку в них предприниматели станут закладывать услуги Крымской железной дороги.

В министерстве экономического развития Крыма добавили, что с момента запуска движения по мосту (за май-июнь) объем инвестиций вырос почти в два раза и составил 12,5 миллиарда рублей. Бизнесмены проявляют интерес к крупным инфраструктурным и хозяйственным объектам. Растет количество заявок по крупным проектам с объемом инвестиций выше 300 миллионов рублей.

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