Движение бензовозов по Крымскому может быть разрешено через несколько месяцев

СЕГОДНЯ 20:00 2018-10-02T20:00:10+03:00

Грузовики по Крымскому мосту запустили в ночь на 1 октября Фото: Анастасия ЖУКОВА

С 1 октября мост открыли и для грузовых автомобилей

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Бензовозам смогут выдать разрешение на проезд по Крымскому мосту только через 1,5 – 2 месяца. Об этом заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

В Крыму ожидают, что это поможет снизить цены на топливо в республике.

- Полагаю, что в течение 1,5-2 месяцев бензовозы продолжат пользоваться паромной переправой, а после этого мы соответственно запустим, в том числе на Крымском мосту автомобили, перевозящие опасные грузы, - заявил министр.

Сейчас их перевозка по мосту запрещена приказом Минтранса РФ. Для транспортировки опасных грузов водители до и после ввода в эксплуатацию Крымского моста специальную грузовую линию "24 причал (Кубань) – рыбный порт (Крым)". Её обслуживает компания "Крымские грузовые линии".

В свою очередь, гендиректор компании Алексей Волков на своей странице в "Фейсбук" написал, что после 1 октября на линии "Рыбный порт Керчи - порт Кавказ" работают паромы для перевозки опасных грузов с небольшой загрузкой.

Напомним, автомобильное движение на Крымском мосту открыли в середине мая, а грузовики запустили позже - в ночь на первое октября. Дальнобойщики выстраивались в очередь, чтобы первыми промчаться по новой трассе.

Керченская паромная переправа в итоге осталась без работы: практически все грузовики теперь идут через мост. Несколько сотен сотрудников трудоустраивают на другие предприятия.