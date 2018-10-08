2018-10-08T11:35:09+03:00
Общество

По Крымскому мосту за первую неделю октября проехали 10 тысяч грузовиков

Всего с 1 по 7 октября трафик составил 69 тысяч автомобилей
Александра КОРШУНОВА
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Фото: инфоцентр "Крымский мост"Фото: инфоцентр "Крымский мост"
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За первую неделю октября по Крымскому мосту проехали 10 тысяч грузовиков. Это почти 15 процентов от общего потока автомобилей, сообщили в инфоцентре "Крымский мост".

Трафик грузового транспорта в эти дни по направлениям Тамань и Крым распределился практически равномерно.

В первые сутки после снятия ограничений, 1 октября, была зафиксирована наибольшая интенсивность движения – 2,2 тысяч грузовиков.

Но в воскресенье, 7 октября, по мосту проехали менее 1 тысячи транспортных средств массой свыше 3,5 тонн.

- В рабочие дни трафик грузового транспорта составлял от 1300 до 1500 автомобилей ежесуточно, - добавили в пресс-службе инфоцентра "Крымский мост".

В общем, за первую неделю октября по мосту проехали 69 тысяч автомобилей. При этом среднесуточная интенсивность движения составила 9,8 тысяч машин. На данный момент движение осуществляется в штатном режиме.

Напомним, по Крымскому мосту в первые сутки проехали более двух тысяч грузовиков.

В направлении Керчи отправились 1 086 машин, а в сторону Тамани – 1 137. В инфоцентре «Крымский мост» дополнили, что общая интенсивность движения по Крымскому мосту, включая легковые, грузовые автомобили и автобусы составила за сутки почти 10 тысяч транспортных средств.

4 октября на Крымскому мосту произошла авария: железнодорождный пролет при установке съехал в воду.

Предполагается, что это произошло из-за технической неисправности одной из домкратных систем. К счастью, никто из строителей не пострадал. При проишествии не произошло повреждения опор, несущая способность нарушена не была.

Также сообщается, что на участке в этот момент находились представители заказчика и подрядчика, которые оценили последствия случившиегося.

В инфоцентре "Крымский мост" добавили, что пролетное строение достанут из воды кранами после предварительной подготовки, а на место упавшего пролета установят новое. На это, по оценкам экспертов, потребуется 30-45 суток.

При этом в пресс-службе уточнили, что ситуация с пролетом не повлияет на сроки реализации проекта.

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