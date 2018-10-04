Авария на Крымском мосту: железнодорожный пролет съехал в воду

СЕГОДНЯ 12:43 2018-10-04T12:43:16+03:00

Предполагается, что это произошло из-за технической неисправности одной из домкратных систем

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Во время строительства железнодорожной части Крымского моста между Тузлинской косой и островом один из жд-пролетов упал воду.

Как сообщили в инфоцентре «Крымский мост», пролет накренился и упал на мелководье в процессе опускания опоры.

- Предполагается, что это произошло в результате технической неисправности одной из домкратных систем. Никто из строителей не пострадал. Опоры не повреждены, несущая способность не нарушена, - уточнили в пресс-службе.

Также сообщается, что на участке находятся представители заказчика и подрядчика, которые оценивают последствия инцидента и выясняют причины случившегося.

Пролетное строение достанут из воды кранами после предварительной подготовки, а на место упавшего пролета установят новое. На это, по оценкам экспертов, потребуется 30-45 суток.

При этом в пресс-службе уточнили, что ситуация с пролетом не повлияет на сроки реализации проекта.

- По графику работы с надвижкой пролетов на морских участках планируется завершить в первом квартале 2019 года - к весне пролеты на участке между косой и островом Тузла будут выполнены в полном объеме, - сообщили в инфоцентре.

Железнодорожную часть Крымского моста планируют открыть в декабре 2019 года.

Напомним, 1 октября был снят запрет на движение грузовиков по Крымскому мосту. За ночь по новому маршруту проехало 706 грузовиков. Однако по мосту еще не могут передвигаться бензовозы, перевозящие горючие материалы, поскольку это опасно. Они пользуются Керченской паромной переправой. В ООО "Морская дирекция" до 15 октября сократят несколько сотен сотрудников в связи с уменьшением нагрузки. В Минэкономразвития Крыма прогнозируют снижение цен на топливо и продукты сельскохозяйственного производства в связи с упрощением доставки.

Запуск железнодорожной части моста, по оценкам экспертов, облегчит и развитие агропромышленного комплекса, ведь снизится стоимость доставки необходимых товаров. Кроме того, станет больше возможностей для экспорта продукции, в том числе - скоропортящейся. Логистика станет проще и эффективнее.

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