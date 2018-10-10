К холодам готовы: Техника будет предсказывать туманы и дожди на Крымском мосту

СЕГОДНЯ 09:41 2018-10-10T09:41:57+03:00

Дорожники делают все, чтобы минимизировать риск аварий на мосту Фото: Анастасия ЖУКОВА

Дорожники будут знать об ухудшении погоды за 4 часа до изменений

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Автоподходы и автомобильную часть Крымского моста подготовили к наступлению зимних холодов. Оперативно реагировать на метеоусловия поможет эксплуатационная служба, у которой есть необходимые материалы и техника.

После того, как дорожники получают прогнозы от синоптиков, принимается решение об обработке дороги, сообщили в инфоцентре "Крымский мост".

А вот автоматизированная система управления помогает узнать о капризах природы за 4 часа до их наступления. К ним относятся такие явления, как: дождь, резкое похолодание, морось, туман.

- Снег выпадает в конце декабря и обычно долго не держится, похолодания редко бывают длительными. Самый холодный месяц – январь, когда среднемесячная температура составляет минус 1,6 градусов. В то же время нередкое явление в зимний период – переходы через 0 градусов в течение суток, и при высокой влажности в Керченском проливе это означает риск гололедицы на дороге, - добавили в инфоцентре.

На дороге специалисты будут распылять водно-солевой раствор экологически безопасным способом - с помощью комбинированных дорожных машин.

В случае ухудшения погодных условий заготовлено 30 тонн специальных добавок, а при снегопаде будет работать механическая очистка.

Все стоки с автодорожной части Крымского моста уходят в закрытую сеть дождевой канализации, после этого они проходят несколько стадий очистки. Одна из которых – ультрафиолетовое излучение.