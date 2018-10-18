"Денег на ружье и патроны у них в семье не было": Керченский "стрелок" ютился с мамой в крохотной квартире

СЕГОДНЯ 17:48 2018-10-18T18:10:02+03:00

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Эти приземистые домики керчане именуют «бараками». Их строили военнопленные после Великой Отечественной – в качестве временного жилья для тех, кто вернулся с войны и не обнаружил своего дома. Но нет ничего более постоянного, чем временное, и в 21 веке там по-прежнему живут люди. В одном из таких «бараков» снимает жилье Галина Рослякова – мама студента Керченского политехнического колледжа, который устроил бойню в собственном учебном заведении.

45-летняя Галина ютилась с сыном в однокомнатной квартире площадью 29 квадратов: что-то побольше трудно снять на зарплату санитарки онкодиспансера. Соседи говорят, что ее 14-15 тысяч хватало только на квартплату и самое основное – еду, одежду, коммунальные расходы.

- Одевались скромно, но опрятно. Она вообще всегда за чистоту – и двора, и речи. Делала замечания, если кто-то кинет окурок на землю или выругается матом, - делятся местные жители.

О матери керченского «стрелка» все отзываются исключительно положительно.

- Прекрасная порядочная женщина! – говорит соседка Мария (имя изменено, - ред.). – Не курила, мата от не никогда не услышишь. О сыне заботилась, одевала, кормила, воспитывала. Очень переживала, когда отключили интернет – потому что у сына чертежи на первом месте, учеба. Я услышала, что она в какой-то секте якобы была… чушь все это! Сектанты обычно норовят проповедовать, всем навязывать свою веру, а сколько лет мы с ней соседи – ни разу Галя о Боге не заговаривала. Не была она ни в каких сектах, людям лишь бы языком трепать! Если надо будет, я встану на ее защиту.

На вопрос о том, где мог Росляков-младший взять ружье, Мария лишь пожимает плечами:

- У Гали таких денег не было, чтобы ружье купить и 150 патронов. Да и если бы она узнала, что сын хочет оружие, точно не одобрила бы. Не позволила бы никогда. И как он его спрятал в маленькой квартире? Однозначно, кто-то ему дал деньги на это ружье, не мог он сам, откуда у них?..

Керченский стрелок зашел в альма-матер с ружьем и взрывчаткой

Мальчик был совершенно нормальный, приветливый и спокойный, продолжает соседка. Правда, говорит, довольно тихий, друзей никогда не водил.

- Сын у Гали выглядел абсолютно адекватным. А вот если бы вы увидели его отца – вот с ним разговаривать ни за что не захотелось бы! - уверяет Мария.

Квартирку в «бараках» Росляковы снимают с тех пор, как Галина разошлась с мужем. Тот получил травму и стал инвалидом. После этого, говорят соседи, мужчина совершенно изменился.

- Сколько раз звонили в полицию, потому что в квартире у них шум, разборки! Но ни разу его в «кутузку» не забрали, - сетуют пенсионерки во дворе дома по улице Нестерова. – Родители у него такие хорошие, приличные.

В гости к отцу и бабушке с дедушкой Владислав Росляков ходил редко. С окружающими был вежлив. Иногда приводил с собой друга-сверстника, но что за парень – никто из соседей не знает.

- Они уехали, когда мальчик в первый или второй класс пошел. С тех пор вот видели иногда, только здрасьте – и все. Некоторые старожилы говорят, правда, что он когда-то во дворе кошек обижал, но то ж мальчишка, они все так!

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