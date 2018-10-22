Как помочь пострадавшим в керченской трагедии и не угодить в руки мошенников

СЕГОДНЯ 19:26 2018-10-22T19:25:53+03:00

Официально перевести деньги для семей пострадавших можно только на один банковский счет

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Как только происходит несчастье, сразу появляются две категории людей - одни хотят помочь пострадавшим, другие - навариться на горе людей. Мошенники постоянно придумывают все новые и новые способы для наживы.

Сейчас жители и гости полуострова массово спрашивают, куда отправлять деньги для помощи семьям, пострадавшим в керченской бойне. Хочется, чтобы деньги передали именно им, а не посторонним лицам.

- Чтобы избежать мошеннических схем, мы открыли единый счет, куда люди могут перечислить деньги. Когда произошла эта страшная трагедия, мы получили массу сообщений о том, что люди хотят помочь, но переживают из-за мошенников, - говорит заместитель министра внутренней политики, информации и связи РК Вадим Первых.

В связи с этим в Крыму открыли один-единый банковский счет, куда можно отправить деньги для помощи (см. рубрику «Конкретно»). Отдавать деньги подросткам, которые ходят по улицам городов с урнами и уверяют, что передадут деньги семьям пострадавших, не нужно. Никаких волонтеров для этой помощи не привлекали.

- На экранах банкоматов и терминалов банка РНКБ тоже висят реквизиты, куда все желающие могут перечислить помощь для пострадавших в трагедии. Банк в данном случае является не получателем, а инструментом для сбора средств на официальный счет. В объявлениях указаны официальные реквизиты, которые сообщил Совет министров РК, - уточнили в банке.

Деньги также собирают в храмах и церквях.

- Что касается пожертвований, если люди хотят перечислить деньги через церковь, на сайте епархии есть счет, пересылая на него деньги, нужно сделать пометку, что это для пострадавших в керченской трагедии. Кроме того, в храмах стоят кружки для пожертвований. Эти деньги настоятели тоже перечислят пострадавшим через епархию, - уточнили в пресс-службе Крымской и Симферопольской епархии.

НА ЧТО ПОЙДУТ ДЕНЬГИ

Максим Теряев, заместитель министра труда и социальной защиты РК:

- Все деньги будут направлены на лечение и восстановление пострадавших.

Мы разрабатываем порядок, в котором будет урегулирован процесс распределения средств с благотворительного счета. Как только порядок будет согласован, а это произойдет в скором времени (раньше чем через три недели. - Авт.), деньги будут распределены между родственниками в равных долях.

Перечисляться будут на основании списков и справок, которые есть в Минздраве.

КОНКРЕТНО

Куда перечислять деньги

Получатель платежа: УФК по Республике Крым (Министерство финансов Республики Крым, л/с № 04752202460);

БК в поле 104 платежного поручения

82720702030020000180

ИНН: 9102012971

КПП: 910201001

Банк получателя: Отделение по РК Южного главного управления Центрального банка РФ

БИК: 043510001

Расчетный счет: 40101810335100010001

КБК: 82720702030020000180

ОКТМО: 35701000

ОКПО: 00182834

Назначение платежа: «Прочие безвозмездные поступления (для оказания материальной помощи пострадавшим в связи со взрывом в Керченском политехническом колледже)».

СПРАВКА "КП"

17 октября вооруженный 18-летний учащийся керченского политехнического колледжа Владислав Росляков привел в действие самодельную взрывчатку. После его нашли мертвым в библиотеке учебного заведения.

В трагедии погибли 20 человек, не считая самого стрелка. 14 погибших похоронили в Керчи 19 октября, еще 6 человек 20 числа.

За телом самого Рослякого родители так и не обратились. Через 2 недели после смерти тело могут оформить как невостребованное.