2018-10-26T16:07:22+03:00
Происшествия

Выплата компенсаций пострадавшим в Керчи продолжается: ее получили 29 человек

В "листе ожидания" находятся более 40 потерпевших
Александра КОРШУНОВА
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Студенты Керченского политехнического колледжа. Фото: официальная страница в Facebook Сергея АксеноваСтуденты Керченского политехнического колледжа. Фото: официальная страница в Facebook Сергея Аксенова
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На данный момент 29 пострадавшим при взрыве и стрельбе в Керченском политехническом колледже выплатили материальную помощь. Об этом рассказал глава администрации города Сергей Бороздин.

- На данный момент всем семьям погибших выплачена материальная помощь и 29 пострадавшим, - добавил Бороздин.

Также мы узнали о судьбе девочки, у которой произошла путаница в фамилии, из-за этого ей якобы не выплатили материальную компенсацию. В Минздраве Крыма эту информацию опровергли и рассказали, что она находится в списках на начисление средств. Всего в них значатся 76 человек.

Но ее мама, Елена Кочкина, рассказала, что Валерия сейчас находится в больнице, лечение она проходит бесплатно. Но средства на их счет еще не поступили.

- Сейчас моя дочь находится в больнице.У нее перелом левой ноги, осколочные ранения и разрыв барабанной перепонки. Нам дали два месяца на заживление (перепонки - ред.), а дальше будет решаться вопрос об операции. Также у дочери зафиксировано сотрясение мозга, но курс лечения она уже прошла. Мы сдали все документы в администрацию, но средства на счет еще не поступили, - рассказала мама.

Она также дополнила, что 23 октября с ними созвонились и сказали, что "по ним все отработано, и после 17.00 деньги будут на счете".

На счет деньги до сих пор не поступили. "КП-Крым" узнала у главы администрации Сергея Бороздина, с чем это связано.

- Валерия Кочкина идет по дополнительным спискам. Сейчас вносятся изменения в постановление, как только оно будет подписано, девочка сможет получить средства, - объяснил Бороздин.

ВАЖНО

Заявление и справки, необходимые для получения как республиканской, так и федеральной помощи, принимают по адресу: ул. Кирова, 5, кабинет 103. Время работы: с 8.00 до 18.00, без выходных.

Напоним, 50 пострадавшим в бойне в Керчи выплатят материальную компенсацию. По 500 тысяч получат только те люди, которые лежали в стационаре. Также отдельно будут выплачены средства, но уже из федерально бюджета. Сумма выплаты может варьироваться от 200 до 400 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести полученных травм.

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На самом деле она значится в списках на выплату компенсациим (подробнее).

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