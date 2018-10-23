2018-10-23T17:17:25+03:00
Происшествия

По 500 тысяч получат только те пострадавшие в бойне в Керчи, кто лежал в стационаре

Деньги собираются выплатить 50 семьям
Анастасия КУРДЮКОВА
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Трагедия в Керчи произошла 17 октября.Трагедия в Керчи произошла 17 октября.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Крыму родственникам погибших и пострадавших в бойне в Керчи продолжают выплачивать материальную помощь. Из крымского отделения Фонда социального страхования семьям умерших полагается по 1 миллиону рублей и по 500 тысяч - пострадавшим. Но только тем, кто находился в больницах на стационарном лечении.

Напомним, с момента трагедии число пострадавших увеличилось. Люди продолжают обращаться за получением медицинской помощи. По официальным данным, от рук керченского стрелка умерли 20 человек, еще 55 получили травмы различной степени тяжести.

- По данным Минздрава РК, на стационарном лечение находятся 50 человек. Всем им положена помощь в размере 500 тысяч рублей. Что касается остальных пострадавших, этот вопрос еще не решен, - сообщил "Комсомольской правде - Крым" заместитель министра труда и социальной защиты РК Максим Теряев.

Он пояснил, что решение о выделение той или иной помощи еще 5 пострадавшим, фамилий которых нет в предоставленных им списках, принимает Минздрав совместно с МЧС, исходя из состояния здоровья людей. Размер возможных выплат еще не озвучивался.

- Деньги из республиканского бюджета семьям погибших доведены в полном объеме. Их получили 20 семей, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. - Что касается раненых, деньги перевели на счета 23 семей, остальным выплаты поступят в ближайшее время.

Также компенсация полагается и из федерального бюджета. По 1 миллиону рублей получат семьи погибших. Родственникам пострадавших в зависимости от степени тяжести перечислят от 200 до 400 тысяч рублей.

- Деньги из федерального бюджета еще не поступали. Подача документов занимает больше времени, так как нужно сформировать другой пакет документов. Как только все будет готово, начнется перечисление средств, - сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РК Максим Теряев.

ВАЖНО

Где принимают документы

Заявление и справки, необходимые для получения как республиканской, так и федеральной помощи, принимают по адресу: ул. Кирова, 5, кабинет 103. Время работы: с 8.00 до 18.00, без выходных.

СПРАВКА "КП"

17 октября вооруженный 18-летний учащийся керченского политехнического колледжа Владислав Росляков привел в действие самодельную взрывчатку. После его нашли мертвым в библиотеке учебного заведения.

В трагедии погибли 20 человек, не считая самого стрелка. 14 погибших похоронили в Керчи 19 октября, еще 6 человек 20 числа. За телом самого Рослякого родители так и не обратились. Через 2 недели после смерти тело могут оформить как невостребованное.

ВАЖНО

Опубликована видеозапись нападения на керченский колледж: как Росляков устроил бойню

На дело стрелок шел уже подготовленный: с уложенными волосами, в футболке с надписью «Ненависть», в черных джинсах, заправленных в ботинки, и огромной сумкой. В колледже его встретил парень, который несколько раз мелькал на видео. Но причастен ли ко всему этмоу не понятно, в руках у него не было оружия [видео 18+] (подробнее)

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