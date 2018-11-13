Администрация Симферополя ушла в отставку

Все заместители главы администрации Симферополя написали заявление об отставке вслед за Игорем Лукашевым после соответствующего предложения главы Крыма Сергея Аксенова. Причиной стало то, что градоначальник и его команда не справились с пробками в городе, нестабильной работой общественного транспорта и мусорным коллапсом.

Председатель горсовета Виктор Агеев сообщил, что на внеочередной сессии горсовета 14 ноября утвердят новую кандидатуру заместителя главы администрации - Наталью Маленко, бывшего вице-спикера парламента. Кроме того, она будет временно исполнять обязанности главы города.

Проект решения предстоящей сессии горсовета уже появился на официальном сайте.

- Возложить временное исполнение полномочий главы администрации города Симферополя на Маленко Наталью Федоровну, первого заместителя главы администрации города Симферополя, с 15 ноября 2018 года на период до вступления в должность лица, назначенного Симферопольским городским советом Республики Крым на должность главы администрации города Симферополя по контракту, заключенному по результатам конкурса на замещение должности главы администрации города Симферополя, - сказано в проекте решения предстоящей сессии.

По словам Агеева, заявление об увольнении написали 13 ноября все заместители Игоря Лукашева.

- В пятницу, скорее всего, будет сессия, где мы утвердим всех заместителей, с которыми Наталья Маленко будет работать. Также 16 ноября будет объявлен конкурс на замещение должности главы администрации, - рассказал председатель горсовета Виктор Агеев.

Кандидатуру Маленко на посту главы администрации Симферополя поддержал спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, назвав ее эффективным управленцем.

- Солдат никогда не выбирает, где ему служить. Есть предложения, от которых невозможно отказаться. Рассчитываю на вашу помощь в этой не очень легкой работе, - сказала Маленко, обращаясь к депутатам.

СПРАВКА

Наталья Маленко стала первым заместителем председателя Госсовета РК в октябре 2016 года. До этого, с сентября 2014 года, она была главой Комитета по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов. С мая 2006 года по сентябрь 2014 года Маленко возглавляла Киевский райсовет Симферополя.

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