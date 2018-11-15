2018-11-15T19:58:54+03:00
Общество

Главу службы капстроительства Крыма посадили за решетку

Ее обвиняют в причинении ущерба бюджету Самарской области на более 209 миллионов рублей
Надежда ДАЦЮК
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Чиновницу подозревают в злоупотреблении полномочиями с многомиллионным ущербомЧиновницу подозревают в злоупотреблении полномочиями с многомиллионным ущербомФото: Анастасия ФИЛАТОВА
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Руководителя службы капитального строительства Крыма Светлану Моравскую 15 ноября заключили под стражу. Ее арест продлится до 19 декабря. Чиновницу обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее, в 2014-2016 годах, она была директором управления капитального строительства Самарской области.

По данным следствия, Моравская обеспечила «обогащение» «третьих лиц», которые занимались берегоукрепением Саратовского водохранилища. Генеральным подрядчиком являлось ООО «С. И.Т. И.». Предприятие нарушило условия договора, но, несмотря на это, обвиняемая разрешила подписать акт приемки выполненных работ инженеру управления капстроительства. В результате этих махинаций компания получила 53,8 миллиона рублей.

Позже экс-глава регионального капстроя узнала, что для укрепления берега использовались некачественные материалы, но Моравская не обязала «С. И.Т. И.» переделать работу. Она просто перевела на счет подрядчика дополнительную сумму, и компания заработала в общей сложности 209,9 миллиона рублей. Это сумма ущерба, нанесенная бюджету Самарской области.

Моравскую задержали 26 октября в квартире ее матери в деревушке под Самарой, Новой Москве. До этого полицейские также провели обыски в ее квартире в Ялте. Чиновницу после задержания заключили под домашний арест, но прокурор подал апелляцию, и 15 ноября Самарский областной суд удовлетворил ее.

- Две недели назад, когда, вопреки позиции следствия и прокуратуры, Октябрьский райсуд избрал для Моравской не заключение под стражу, а домашний арест, я публично выражал сомнение в законности этого решения. Рад, что в итоге областной суд встал на сторону закона и справедливости, - написал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

По его словам, суммарный ущерб, нанесенный Моравской и ее преемником Реналем Мязитовым, составляет более 1,8 миллиарда рублей.

Главе капстроительства грозит до десяти лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности в профильной сфере.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявлял, что в ближайшее время будет назначен новый начальник службы капитального строительства Республики Крым.

- Будет новый начальник (службы капстроя – ред.). Ее (Моравскую – ред.) задержали за самарские дела, не за действия, которые были совершены в Крыму. Но следствие продолжается, - сообщил крымский премьер.

СПРАВКА-КП

45-летняя Светлана Моравская возглавила службу капитального строительства Крыма в августе 2017 года. До этого она на протяжении нескольких лет работала на аналогичной должности - директором управления капитального строительства Самарской области.

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