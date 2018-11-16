Свел счеты с жизнью на рабочем месте: тело врача нашли в симферопольской больнице

Утром 16 ноября в одной из больниц Симферополя нашли тело доктора Максима Б. Он свел счет с жизнью в собственном кабинете.

Врач, анестезиолог по профессии, приехал на работу как обычно, утром 15 ноября и заступил на смену.

- Он отработал сутки, как положенно. А утром 16 ноября его нашли мертвым в кабинете, - сообщил источник "Комсомольской правде - Крым".

Известно, что 40-летний доктор оставил предсмертную записку. О чем он в ней написал, пока не разглашается.

Уже есть некоторые предположения, из-за чего мужчина решился на самоубийство.

По некоторым данным, ему поставили диагноз "онкологическое заболевание". Это могло стать толчком тому, чтобы совершить такой поступок.

Также у него могли быть проблемы на родине - он уроженец Саратова, приехал в Крым несколько лет назад.

Но пока ни одна из этих версий не подтверждается.

В больнице поговаривают, что он слыл настоящим красавцем: высокий, статный.

- Женщины на него заглядывались, - рассказали коллеги врача.

На место проишествия сразу выехали сотрудники правоохранительных органов, но никаких официальных комментариев пока нет.

Напомним, в ноябре прошлого года покончил с собой глава управления ФАС по Республике Крым и Севастополю Тимофей Кураев. Его ранним утром 8 ноября нашли мертвым в собственной квартире. Тогда бывшие коллеги рассказали, что мужчина жаловался на усталось в последнее время.

После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по этому проишествию по статье "Доведение до самоубийства".

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