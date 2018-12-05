Прапраправнучка Ивана Айвазовского Аманда Мари Тереза Роджерс побывала в симферопольском аэропорту, который теперь носит имя ее великого предка.

Аманда приходится родственницей знаменитому маринисту по линии третьей дочери Айвазовского Александры Лампси. Женщина живет в Австралии и уже третий раз вместе с семьей посещает родину великого предка - за свой счет и по собственному желанию.

Аманда Роджерс полюбила Феодосию. Фото: пресс-служба Совмина РК

Впервые Аманда Роджерс прилетела в Крым в 2017 году на праздник в честь 200-летия со дня рождения Ивана Айвазовского. Полуостров, по ее мнению, с тех пор постоянно меняется – и в лучшую сторону.

- По сравнению с моим первым визитом я вижу много позитивных изменений. Во второй раз я была в Крыму недавно, всего месяц назад, путешествовала в Севастополь, и уже вижу новые дороги, это фантастика, - поделилась Аманда Роджерс с «Комсомольской правдой – Крым».

Прапраправнучка художника посетила галерею Айвазовского. Фото: пресс-служба Совмина РК

Прапраправнучка великого мариниста заявила, что продолжит регулярно посещать Крым в качестве туриста.

- Во время каждого визита я путешествую в разные места. В 2017-м я была здесь с девятью членами моей семьи, мы поехали в Ялту и Феодосию. Недавно я познакомилась с Севастополем. Сейчас я прилетела всего на два дня, но рада, что посмотрела немного на Симферополь. Хочу приехать сюда еще раз, здесь так много разных чудесных мест – памятников природы, дворцов, которые я бы хотела увидеть, - отметила Аманда Роджерс. – Конечно, всегда посещаем Феодосию, город нашего прапрапрадеда. Вся наша семья чувствует сильную связь с этим местом, особенную атмосферу города.

Пресловутых западных санкций Аманда Роджерс не боится и с удовольствием рассказывает о Крыме всем своим соседям и друзьям.

- Я открыто говорю с людьми о своих визитах в Крым. Многие удивляются, что я сюда приезжаю, но я всегда объясняю, что все не так, как они думают. Крым – замечательное место для путешествий! – уверена прапраправнучка мариниста.

В аэропорту «Симферополь» для родственницы художника провели экскурсию. Воздушная гавань Крыма удивила Аманду.

- Новый аэропорт потрясающий! Впечатляющий дизайн! Я удивлена тому, как быстро его построили, - сказала гостья. – Я уверена, что это чудесный аэропорт для встречи людей, желающих посетить Крым.

Прапраправнучка Айвазовского сейчас проживает в Австралии. Фото: пресс-служба Совмина РК

В свою очередь гендиректор аэропорта Евгений Плаксин отметил, что все сотрудники положительно отнеслись к тому, что воздушная гавань теперь носит имя великого крымчанина Ивана Айвазовского.

- Терминал нашего аэропорта построен в виде волны. Эта концепция перекликается с работами художника. И теперь мы, конечно, будем отражать присвоенное нам имя и в корпоративном стиле, и во внутренней дизайн-концепции здания. Возможно, это найдет отражение в интерактивных экспозициях, сувенирах, выставках репродукций, или даже в аэропорту может появиться оригинал одной из картин, если галерея художника и Министерство культуры примут такое решение.

СПРАВКА КП

4 декабря 2018 года подведены итоги конкурса «Великие имена России». В ходе народного голосования аэропорту Симферополь присвоено имя выдающегося художника Ивана Айвазовского. «Конкурентами» мариниста в финале конкурса выступали императрица Екатерина II и флотоводец Павел Нахимов. В проекте приняли участие более 270 тысяч человек, за Айвазовского проголосовали 53%.

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