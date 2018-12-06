«У главы Крыма зарплата высокая»: В антикоррупционном комитете рассказали, почему берут у Аксенова деньги для поимки взяточников

Комитет по противодействию коррупции Крыма иногда просит деньги у главы Крыма Сергея Аксенова для поимки взяточников.

- Процесс получения денежных средств в банке длительный. Нужно подать заявку, потом ждать, чтобы ее одобрили. За 5 минут это не решить, - говорит глава комитета по противодействию коррупции РК Александр Акшатин.

И приводит пример:

- Приходит ко мне на личный прием гражданин и жалуется, что сотрудник службы экологического надзора требует 1,4 миллиона рублей для решения вопроса с твердыми коммунальными отходами. Через 2 часа человек, который ко мне обратился, уже должен ехать на встречу. У меня таких денег нет, а у главы зарплата высокая. Просим, а что делать. Бывает такое. Потом эти деньги следствием принимаются, описываются. Через какое-то время они возвращаются, но это длительный процесс.

Кого именно «поймали» на деньги Аксенова, Акшатин не уточнил. Это тайна следствия.

Напомним, в конце октября Аксенов сообщил, что выделил больше двух миллионов рублей личных денег на поимку взяточников, и теперь его средства находятся как вещественные доказательства в уголовных делах.

- Только со своей стороны направил более восьми эпизодов по взяточничеству за этот год. В том числе и свои деньги давал на то, чтобы реализовывали эти мероприятия. В июле меня принял директор ФСБ Александр Бортников. Я попросил его, чтобы там, где я давал средства на передачу взяточникам, мне как можно быстрее эти деньги возвращали. Я ограничен в ресурсе, - сообщал Аксенов.

Отметим, что глава Крыма может вернуть свои средства только по решению суда, а следствие и судебные заседания по коррупционным делам могут длиться годами.

ЦИФРЫ

40 должностных лиц Крыма лишились работы за два года из-за коррупции.

260 проверок по фактам коррупции проведено в 2018 году.

78 миллионов рублей - ущерб, причиненный коррупционными преступлениями в 2018 году. Практически половина этой суммы была возмещена в ходе следствия.

Около 200 уголовных дел коррупционной направленности возбуждено в 2018 году.

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