За пять лет в российский "Артек" вложили 21 миллиард рублей

После воссоединения Крыма с Россией для главного детского лагеря полуострова - международного детского центра «Артек» - началась новая эпоха. С 2014 по 2018 годы на его развитие направили 21 миллиард рублей.

За эти годы в лагере побывали 120 тысяч детей, из них более 3000 иностранцев, рассказал отметил экс-директор «Артека» Алексей Каспржак.

- Это не просто цифры, а реальная доступность «Артека» для детей, - подчеркнул Каспржак.

Большую роль для достижения таких результатов удалось достичь при запуске автоматизированной системы «АИС «Путевка». Именно в ней зарегистрировались 245 тысяч детей и более 40 тысяч родителей.

Инфраструктуру лагеря за эти годы удалось привести в соответствие с международными стандартами. Всего реконструировали более 280 квадратных метров жилых, образовательных и спортивных площадей.

Построили грандиозную «Артек-Арену», которая рассчитана на 4 тысячи мест.

В лагере появилась цифровая инфраструктура: медиатека, интерактивный музей, QR-коды на исторических и природных памятниках.

- Мы ставили перед собой задачу выйти из матрицы индустриального общества и показать детям завтрашний день, который будет принципиально иным, и в нем они будут жить, - дополнил Каспржак.

Удалось вывести на мировой уровень и образовательные программы «Артека». Всего их насчитывается 120, а 90 из них реализуются с тематическими партнерами.

Также школа МДЦ «Артек» прошла аккредитационную экспертизу, а программу одобрили в Российской академии образования.

Конечно, уже началась подготовка к празднованию 100-летия «Артека». Планируется создать интерактивную карту в разных уголках Земли с годами проживания детей. Они будут размещать свои видеопоздравления лагерю.

- Также на 100 площадках мира пройдет Большой артековский фестиваль. Конечно, я буду на 100-летии. Встречаемся 16 июня 2025 года в 16.30 на «Артек-Арене», - сказал на прощание экс-директор детского центра.

Кстати, 16 июня 2018 года детский лагерь отметил свое 93-летие. Именно в этот день, 1925 года у подножья Аю-Даг были разбиты немудренные брезентовые палатки.

А на летнем Чемпионате мира по футболу-2018 юные воспитанники болели за российскую сборную. Дети сочинили кричалки и нарисовали на щеках триколоры.

В Артеке регулярно проходят мероприятия федерального масштаба, туда приезжают ведущие артисты. Так, в июле в "Артек" приехали звезды российского кино приехали на фестиваль "Алые паруса". Тогда президент фестиваля, народный артист СССР Василий Лановой зачитал телеграмму от Владимира Путина.

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