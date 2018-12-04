2018-12-04T19:24:14+03:00
Общество

Вода по щиколотку и асфальт навыворот: Как в Симферополе проходит ремонт дорог

Все работы обещают завершить к 20 декабря [фото]
Александра КОРШУНОВА
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На улице Севастопольской сняли весь тротуар, а как ходить - людям не объяснилиНа улице Севастопольской сняли весь тротуар, а как ходить - людям не объяснилиФото: Александра КОРШУНОВА
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В Симферополе активно продолжается ремонт дорог. Срок сдачи - 20 декабря. Но горожане жалуются на "недочеты", с которыми отказываются мириться.

Так, например, жители улица Бахчисарайской после дождя обнаружили под воротами своего дома лужу с размером с маленький городской океан. А ее глубина - почти по щиколотку.

А улицу Бахчисарайскую вообще затопило Фото: Сергей ГУСЕВ

А улицу Бахчисарайскую вообще затопилоФото: Сергей ГУСЕВ

Глубину лужи люди измеряют линейкой Фото: Сергей ГУСЕВ

Глубину лужи люди измеряют линейкойФото: Сергей ГУСЕВ

- На Бахчисарайской улице сделали дорогу. А в итоге, после окончания всех работ, возле одного из домов образовывается огромная лужа. Дорожники подняли асфальт и вроде как не ровно его сделали, с уклоном. Представьте, как тяжело приходится людям, когда дождь или снег, который потом растает, - отметил местный житель Сергей.

Под воротами у жителей после дождей образовалась лужа Фото: Сергей ГУСЕВ

Под воротами у жителей после дождей образовалась лужаФото: Сергей ГУСЕВ

Сюрпризы попадаются и на улице Севастопольской. Однажды утром горожане встали и поняли, что лишились тротуара. Никто им не объяснил, как добираться на работу. Асфальт буквально "выкорчеван", а людям приходится идти по обочине дороге, когда в нескольких сантиметрах едут машины.

Людям приходится идти по проезжей части Фото: Александра КОРШУНОВА

Людям приходится идти по проезжей частиФото: Александра КОРШУНОВА

Начальник департамента капстроительства Алла Кудряшова отчиталась, что готовность улицы Севастопольской уже превысила 80%. Такие же цифры были названы и по улицам Козлова, Маршала Жукова и проспекту Кирова.

В администрации города отметили, что работы департаментом еще не приняты ни по одной из улиц.

- При департаменте капитального строительства создана рабочая группа по приемке объектов. Плюс еще работает строительный контроль, который также выезжает на все дорожные объекты. Окончательный срок завершения всех работ - 20 декабря, - добавили в пресс-службе крымской столицы.

КОНКРЕТНО

Пожаловаться на некачественный ремонт дорог работы можно в группу в Facebook "Чистая столица". Все данные оттуда передаются в департамент капитального строительства Симферополя.

Напомним, в октябре глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал темпы ремонта дорог в крымской столице. Тогда он отметил, что городские власти не контролируют выполнение работ.

А вот ремонт дорог на двух симферопольских улицах грозит жильцам затоплением. Они опасаются, что улицы Кубанскую и Буденновскую, когда пойдут дожди, просто затопит. И, конечно, пройти по ним будет невозможно.

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