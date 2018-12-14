Севастопольцев признали самыми дисциплинированными плательщиками за услуги ЖКХ

Росстат выяснил, как жители разных регионов страны оплачивают коммунальные услуги. Специалисты определили, что в стране становится все меньше семей, бюджет которых сильно страдает от выплат за свет и воду.

Так, по последним данным Росстата, 7,5% процентов домохозяйств в России в первом квартале 2018 года столкнулись с трудностями по оплате "коммуналки". Год назад эта цифра была выше - 8,9%.

Севастополь попал в десятку наиболее "дисциплинированных" регионов, где большинство жителей легко и вовремя оплачивают услуги ЖКХ: в городе-герое менее 1% семей, имеющих проблемы с выплатами за "коммуналку".

Также в список дисциплинированных плательщиков вошли Приморский и Камчатский края, средняя полоса России – Ивановская, Липецкая и Тверская области.

- В Севастополе крайне мало людей, испытывающих проблемы с оплатой ЖКХ, 0,1%, в Республике Крым таких людей значительно больше - 7,2%, - сообщил «Комсомольской правде - Крым» проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

По словам ученого, наиболее остро проблема нехватки денег для оплаты услуг жилищно-коммунальных услуг стоит в Ставрополье, где об этом заявили 33,8% жителей.

Непростая ситуация и в Кабардино-балкарской Республике - 28,5% населения испытывают трудности, в Чувашии - 25%.

По данным Росстата, чаще всего проблемы с оплатой услуг ЖКХ испытывают многодетные семьи (16,8%) и неполные (15,8%). Затронула проблема и молодые семьи - 12,3%.

Города Крымского полуострова не вошли в топ-30 российских городов по качеству жизни: Севастополь занял 32 место, а Симферополь - 51.

- Плюсы Севастополя - образование и культура, комфортность для жизни, хорошая оценка ЖКХ и объема строительства. Минусы: медицина, дороги, работа городских властей, недостаточный уровень дохода, - сообщил «Комсомольской правде - Крым» проректор Финансового университет при Правительстве РФ Алексей Зубец.

В Симферополе на должном уровне образование и культура, неплохо работают городские власти. Региональная столица также вполне удобна для жизни и горожане имеют достойный уровень дохода на фоне стоимости жизни. Минусы - медицина, дороги, ЖКХ и жилищное строительство.

Всего же ученые Финансового университета при Правительстве РФ проанализировали данные по 78 городам страны с населением более 250 тысяч человек. Они изучили социологические исследования и цифры Росстата, обращая внимание на такие параметры, как образование и культура, удобство города для жизни, ЖКХ, объемы строительства, медицина, дороги, работа городских властей, уровень дохода.

Первое место у Тюмени. В «десятку» лучших также вошли Грозный, Москва, Казань, Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула, Сургут. В хвосте Астрахань, Тверь и Курган.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Севастополь и Симферополь не вошли в топ-30 российских городов по качеству жизни

Ученые изучили данные по 78 городам России (подробнее)