2018-12-11T12:07:53+03:00
Общество

Фотоконкурс: Наряжаем новогоднюю елку с Комсомолкой

Крымчане, делитесь снимками колючей красавицы - и выигрывайте призы!
Поделиться:
Фото: Архив КПФото: Архив КПФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Совсем скоро наступит сезон фейверков, конфетти, мандаринов и оливье. А самое главное - все начинают наряжать елочки! Какие бы вы ни выбрали украшения - гирлянды, стеклянные шары или бусы - обязательно участвуйте в фотоконкурсе от «Комсомольской правды - Крым

Участниками могут стать все желающие. Условие одно: сфотографироваться на фоне елки с газетой «Комсомольская правда - Крым».

Победителей определим по количеству голосов на сайте. Они получат подарки от «Комсомолки» и наших партнеров.

Как принять участие в конкурсе?

1. С 11 по 25 декабря включительно заполнить в свободной форме заявку с указанием ФИО и контактного телефона участника, прикрепить к письму фотографию хорошего качества и на электронный адрес: kp.crimea@phkp.ru либо загрузить самостоятельно в форму на сайте (см. ниже).

2. Фотография должна быть подписана именем и фамилией участника конкурса, названием снимка. Мы откроем голосование на сайте crimea.kp.ru 11 декабря. Последний день голосования - 25 декабря (до 15:00). Чем раньше вы загрузите фото, тем больше голосов успеете собрать! Голосовать можно 1 раз в 24 часа.

3. Поделиться ссылкой на страницу конкурса у себя в социальных сетях и собирать «лайки» от своих друзей! Так у вас будет больше шансов выиграть приз.

Положение о конкурсе

x

Загрузить фото

Все поля обязательны для заполнения

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Владислав Фронин: В ЦК о публикации не знали!
Накануне 100 летия Александра Солженицына бывший главный редактор «КП» , сегодня - главный редактор «Российской газеты», рассказал, как в 1990 году в «Комсомолке» тиражом 22 млн экземпляров смогла выйти брошюра «Как нам обустроить Россию»
Сергей Степашин: Разве Солженицын предатель Родины? Ведь он батареей командовал на фронте, боевые ордена заслужил
Это заявление экс-премьер России сделал в эфире Радио «Комсомольская правда» накануне 100-летия со дня рождения знаменитого русского писателя [видео]
Владимир Познер: Солженицын не был диссидентом, потому что не просил, как другие, Запад «надавить» на Советский Союз
Знаменитый телеведущий - в эфире Радио «Комсомольская правда» - о русском писателе, 100-летие со дня рождения которого отмечается во вторник, 11 декабря
Новости 24
Три иностранца-домушника обокрали севастопольцев на 1 миллион рублей
«На троечку»: Аксенов недоволен ремонтом дорог в Симферополе
До конца недели в Крыму назначат министров ЖКХ и строительства
На улице Маршала Жукова в Симферополе не будет воды до вечера 11 декабря
Жительница Севастополя отсудила у соседей дорожку к своей даче
Симферопольский ураган: Дерево упало на машины, и загорелась газовая труба
В Крыму дельфины стали чаще выбрасываться на берег
За год в Крыму отдохнули больше миллиона украинцев
В Крыму с начала года отдохнули более 6 миллионов туристов
Пост директора заповедника «Херсонес Таврический» покинула Светлана Мельникова
В Керчи нашли останки 66 солдат, погибших во времена Великой Отечественной войны
В Крыму без воды осталось 11 населенных пунктов
Погода в Крыму на 11 декабря: снег, дождь и тепло до +9
В Крыму уволился министр строительства и архитектуры
Доходы Крыма за 11 месяцев выросли на 5 миллиардов рублей
Севастополец получит «колонию строгого режима» за 25 краж
25 тонн спирта: В Крым незаконно завезли подделку
Сильный ветер и мокрый снег: В Крым с 11 декабря придет похолодание
Изношенность сетей стала причиной аварии на водоводе в Симферополе