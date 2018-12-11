2018-12-17T10:21:21+03:00
Общество

Фотоконкурс: Наряжаем новогоднюю елку с Комсомолкой

Крымчане, делитесь снимками колючей красавицы - и выигрывайте призы!
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Фото: Архив КПФото: Архив КПФото: Олег ЗОЛОТО
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Совсем скоро наступит сезон фейверков, конфетти, мандаринов и оливье. А самое главное - все начинают наряжать елочки! Какие бы вы ни выбрали украшения - гирлянды, стеклянные шары или бусы - обязательно участвуйте в фотоконкурсе от «Комсомольской правды - Крым

Участниками могут стать все желающие. Условие одно: сфотографироваться на фоне елки с газетой «Комсомольская правда - Крым».

Победителей определим по количеству голосов на сайте. Они получат подарки от «Комсомолки» и наших партнеров.

Как принять участие в конкурсе?

1. С 11 по 25 декабря включительно заполнить в свободной форме заявку с указанием ФИО и контактного телефона участника, прикрепить к письму фотографию хорошего качества и на электронный адрес: kp.crimea@phkp.ru либо загрузить самостоятельно в форму на сайте (см. ниже).

2. Фотография должна быть подписана именем и фамилией участника конкурса, названием снимка. Мы откроем голосование на сайте crimea.kp.ru 11 декабря. Последний день голосования - 25 декабря (до 15:00). Чем раньше вы загрузите фото, тем больше голосов успеете собрать! Голосовать можно 1 раз в 24 часа.

3. Поделиться ссылкой на страницу конкурса у себя в социальных сетях и собирать «лайки» от своих друзей! Так у вас будет больше шансов выиграть приз.

Победители получат призы - сертификаты на 1000, 800 и 500 рублей на покупку крымских товаров в магазинах "Крым органик".

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Положение о конкурсе

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