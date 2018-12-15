В Ялте на аквапарк отеля рухнул грузовик

На Южном берегу Крыма в аварию попал грузовик марки «МАЗ».

Чрезвычайное происшествие случилось накануне: мощная машина почему-то слетела с дороги и упал вниз. Причем грузовик приземлился на территорию аквапарка отеля «Ялта-Интурист». МАЗ при падении поломал несколько водяных аттракционов- горок.

В пресс-службе МВД по Республике Крым сообщают, что водитель машины не сумел справиться с управлением и произошел выезд грузовика за пределы проезжей части. Машина опрокинулась.

- Никто не пострадал. Водитель успел выскочить из автомобиля на ходу. Детали происшествия выясняются, идет проверка в ходе, которой и будет дана правовая оценка действиям водителя, - отмечают в ведомстве.

Пока неизвестна и сумма ущерба, которая нанесена имуществу отеля на Южном берегу Крыма.

В Крыму самосвал упал на аквапарк '.В Ялте произошло серьезное ДТП. У самосвала МАЗ, который ехал по серпантину, на огромной скорости сорвался с обрыва и рухнул на аквапарк отеля ...Видео: Вести Крым

В Массандре, прошлым летом, произошло подобное дорожно-транспортное происшествие, но с куда более трагическим последствиями. Утром 27 мая, на улице Свердлова, погибла 29-летняя Светлана Дружинина и ее дочь Тая, которой не было и года.

Мамочка везла 10-месячную Таисию в коляске, а рядышком шла четырехлетняя София.

Но КамАЗ, ехавший со стороны Алушты, выехал на противоположную полосу движения.

Грузовик возле развилки, где начало улицы Свердлова, вылетела на дорогу, по которой шла Светлана с детьми. Машина смела с дороги женщину и коляску, затем сломала ограду и повисла на кипарисах, всего в десятке метрах от детской площадки, что внизу.

Светлана и Тая – получили смертельные травмы. Соня осталось живой.

Экспертиза показала, что в крови 26-летнего водителя КамАЗа есть следы наркотических препаратов. Спустя 4 месяца после трагедии Ялтинский гор суд огласил приговор водителю. Молодого парня обвинили в том, что он сел за руль "КамАЗа в состоянии наркотического опьянения, допустил наезд на женщину и ее малолетнего ребенка, что привело к их гибели.

Водителю присудили 3 года 10 месяцев колонии-поселения. Также его на два года лишили и водительских прав.

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