2018-12-15T17:29:21+03:00
Происшествия

Жителю Ялты, угрожавшему булыжником бригаде «Скорой помощи», могут дать 2 года тюрьмы

На мужчину завели уголовное дело и передали его в суд
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Работать в "Скорой помощи" не всегда безопасно.Работать в "Скорой помощи" не всегда безопасно.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Крыму на скамью подсудимых сядет обидчик сотрудников «Скорой помощи». На сегодняшний день прокуратура города Ялты утвердила обвинительное постановление по уголовному делу в отношении местного жителя.

По сообщению пресс-службы прокуратуры РК житель Ялты обвиняется в угрозе убийством.

В надзорном ведомстве рассказали некоторрые подробности уголовного дела.

- Обвиняемый, в октябре текущего года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мешал оказывать помощь пациенту, прибывшим по вызову медработникам, которым угрожал убийством, замахиваясь булыжником, - говорится в информации.

Уголовное дело об угрозе убийством врачам скорой помощи уже направили в суд. По ч. 1 ст. 119 УК РФ обвиняемому грозит лишение свободы на срок до двух лет.

На Крымском полуострове, к сожалению, нередки случаи нападения на сотрудников «Скорой помощи» и просто медицинских работников.

Андрей Овсянкин работает на скорой больше 30-ти лет, бывало всякое. Но такого развития событий он никак не ожидал. Фото: соцсети

Андрей Овсянкин работает на скорой больше 30-ти лет, бывало всякое. Но такого развития событий он никак не ожидал. Фото: соцсети

На одной из бензоколонок, что в Алупке, автолюбитель на машине с одесскими номерами избил водителя «Скорой помощи», который вез ребенка из Фороса в Ливадийскую больницу.

Да так, что водителю "Скорой" самому надобилась помощь врачей: 59-летний Андрей Овсянкин попал на больничную койку с сотрясением головного мозга.

Драчун же скрылся с места происшествия, но его удалось найти в Симферополе.

Состоялся суд, который присудил 30-летнему автохаму, нанесшему побои водителю «Скорой», 160 часов общественных работ.

Надежда Колесникова написала заявление об увольнении после того, как получила выговор. Фото соцсети

Надежда Колесникова написала заявление об увольнении после того, как получила выговор. Фото соцсети

В Севастополе фельдшеру «Скорой», которую избила пациентка, руководство влепило выговор. Возмущенная несправедливостью 29-летняя Надежда Колесникова написала заявление об увольнении: - Убьют на вызове, а ты еще и виноват будешь!

Терапевт из Севастополя после нападения попала на больничную койку. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Терапевт из Севастополя после нападения попала на больничную койку.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Терапевта из Севастополя и вовсе чуть не зарезали, когда она шла по двору больницы № 4, где работает. Неопрятно одетый тип серьезно поранил ножом женщину, чтобы отобрать у нее сумку, где было 4000 рублей. 46-летняя врач-терапевт после нападения неизвестного несколько дней находилась в реанимации и ее едва спасли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На крымской АЗС избили водителя «скорой помощи», который вез ребенка в больницу

Автохам с одесскими номерами не давал заправиться бензином и пустил в ход кулаки (подробности)

В Крыму автохаму, избившему водителя «Скорой», дали 160 часов общественных работ

Андрей Овсянкин не пошел на мировую с обидчиком (подробнее)

Фельдшер «Скорой», избитая пациенткой и получившая выговор от начальства: Убьют на вызове, а ты еще и виноват будешь!

Медик из Севастополя получила сотрясение головного мозга, а ее обвинили в том, что она не взяла согласие на медпомощь (подробнее)

"Вогнал нож до упора и забрал 4000 рублей": Терапевт из Севастополя рассказала о нашумевшем нападении

46-летнюю Ирину Б. пырнули ножом прямо возле больницы, где она работает(подробнее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Крыму горел табачный склад и жилой дом
Фрегат «Адмирал Григорович» и ракетные комплексы «Бал» провели учебный бой
В Крыму восстанавливают энергоснабжение содового завода после пожара
В Симферополе иномарка снесла забор и чуть не влетела в ломбард
Погода в Крыму на 15 декабря: туманы, дожди и тепло до +7
Наталья Маленко хочет внести коррективы в генплан Симферополя
Крымские управляющие компании заплатили 4 миллиона рублей штрафов в 2018 году
В Крыму отчим сядет на 12 лет за попытку надругаться над падчерицей
В Крымском федеральном университете выставят останки древних животных, найденных в пещере под "Тавридой"
Власти Симферополя придумали, как решить проблему вывоза мусора в городе
Улицу Козлова в Симферополе отремонтировали на 97%
Определены два главных кандидата на пост главы администрации Симферополя
В Симферополе до конца 2019 года на маршруты выйдет 150 троллейбусов
Восемь сел в Красногвардейском районе остались без света
На должность главы администрации Симферополя претендуют 7 кандидатов