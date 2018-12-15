Жителю Ялты, угрожавшему булыжником бригаде «Скорой помощи», могут дать 2 года тюрьмы
В Крыму на скамью подсудимых сядет обидчик сотрудников «Скорой помощи». На сегодняшний день прокуратура города Ялты утвердила обвинительное постановление по уголовному делу в отношении местного жителя.
По сообщению пресс-службы прокуратуры РК житель Ялты обвиняется в угрозе убийством.
В надзорном ведомстве рассказали некоторрые подробности уголовного дела.
- Обвиняемый, в октябре текущего года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мешал оказывать помощь пациенту, прибывшим по вызову медработникам, которым угрожал убийством, замахиваясь булыжником, - говорится в информации.
Уголовное дело об угрозе убийством врачам скорой помощи уже направили в суд. По ч. 1 ст. 119 УК РФ обвиняемому грозит лишение свободы на срок до двух лет.
На Крымском полуострове, к сожалению, нередки случаи нападения на сотрудников «Скорой помощи» и просто медицинских работников.
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