В Симферополе на заправке подрались около 15 человек: двое пострадали

В Симферополе около автозаправки на улице Севастопольской вечером 18 декабря произошла массовая драка. Из припаркованных неподалеку машин вышли около 15 человек и начали рукопашный бой. В ход шли и биты, и холодное оружие.

Стычка началась после словесной перепалки между двумя мужчинами. Потом они начали драться. На подмогу участникам конфликта прибежали водители и пассажиры других машин. Затем главный участник драки в шапке из овчины пробил ножом колеса припаркованных неподалеку авто, а другой заставил пассажиров сесть в салон. Драка набрала обороты, и мужчина с ножом около десяти раз ранил своего оппонента.

В пресс-службе МВД по Крыму уточнили, что во время драки пострадали два человека:

- Зарегистрирован факт телесных повреждений двум гражданам. Устанавливаются причины инцидента, проводится проверка и мероприятия по установлению и задержанию причастных к нему лиц.

На автозаправке, где произошла драка, отметили, что все сведения и данные с камер видеонаблюдения могут предоставить только правоохранительным огранам.

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