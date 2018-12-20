2018-12-20T18:47:18+03:00
Происшествия

В Крыму мужчина заманил полицейского в лесополосу и выстрелил ему в плечо

Его осудили на три года
Александра КОРШУНОВА
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Преступник проведет три года в тюрьмеПреступник проведет три года в тюрьмеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Ленинский районный суд Крыма вынес приговор гражданину Узбекистана, который напал на сотрудника правоохранительных органов.

Инцидент произошел в марте 2018 года. Полицейские получили сообщение: "Помогите! Недалеко от школьного стадиона насилуют женщину!".

Туда сразу приехала следственно-оперативная группа. Никакой женщины полицейские на месте не увидели. Их встретил неизвестный мужчина и заявил, что насильник и его жертва скрылись в глубине лесополосы рядом со стадионом.

Блюстители правопорядка, ничего не подозревая, проследовали в лесополосу. Никакой женщины, нуждающейся в помощи, там не было, а вот провожатый нежданно-негаданно достал сигнальный пистолет, переделанный под травматический, и направил его на сотрудников полиции.

- Требования прекратить противоправные действия и сдать имеющееся оружие он проигнорировал. Мужчина выстрелил из пистолета в плечо лейтенанта, - добавили в пресс-службе суда.

В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину.

Мужчину признали виновным и приговорили его к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Решение суда вступило в законную силу.

Напомним, сотрудники ФСБ задержали крымчанина у котрого нашли 12 килограммов тротила, боеприпасы. На территории Крыма он организовал своеобразный тайник со свзрывчатыми веществами. Его удалось обнаружить правоохранителям.

Кстати, обвиняемый имеет отношение к националистическому военизированному формированию «батальон им. Номана Челибиджихана», который подконтролен организатору подрыва ЛЭП в Херсонской области Ленуру Ислямову.

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