В Крыму мужчина заманил полицейского в лесополосу и выстрелил ему в плечо

Ленинский районный суд Крыма вынес приговор гражданину Узбекистана, который напал на сотрудника правоохранительных органов.

Инцидент произошел в марте 2018 года. Полицейские получили сообщение: "Помогите! Недалеко от школьного стадиона насилуют женщину!".

Туда сразу приехала следственно-оперативная группа. Никакой женщины полицейские на месте не увидели. Их встретил неизвестный мужчина и заявил, что насильник и его жертва скрылись в глубине лесополосы рядом со стадионом.

Блюстители правопорядка, ничего не подозревая, проследовали в лесополосу. Никакой женщины, нуждающейся в помощи, там не было, а вот провожатый нежданно-негаданно достал сигнальный пистолет, переделанный под травматический, и направил его на сотрудников полиции.

- Требования прекратить противоправные действия и сдать имеющееся оружие он проигнорировал. Мужчина выстрелил из пистолета в плечо лейтенанта, - добавили в пресс-службе суда.

В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину.

Мужчину признали виновным и приговорили его к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Решение суда вступило в законную силу.

Напомним, сотрудники ФСБ задержали крымчанина у котрого нашли 12 килограммов тротила, боеприпасы. На территории Крыма он организовал своеобразный тайник со свзрывчатыми веществами. Его удалось обнаружить правоохранителям.

Кстати, обвиняемый имеет отношение к националистическому военизированному формированию «батальон им. Номана Челибиджихана», который подконтролен организатору подрыва ЛЭП в Херсонской области Ленуру Ислямову.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сотрудники ФСБ задержали крымчанина, который спрятал 12 кило тротила и 200 патронов

По данным спецслужб, мужчина связан с организатором энергоблокады Ленуром Ислямовым (подробнее).

В Симферополе на заправке подрались около 15 человек: двое пострадали

В ход шли кулаки, биты и нож (подробнее).