«Пусть разденутся сами и жен приведут»: Нудисты Коктебеля рассказали, что думают о рэп-фестивале на их пляже

Чтобы рэперы не печалились по поводу отмены концертов по всей России, телеведущий Дмитрий Киселев предложил провести рэп-фестиваль в Коктебеле прямо на нудистском пляже.

Этот пляж, пожалуй, единственный в Крыму расположен прямо на территории поселка.

Никаких заборов, приверженцы публичной наготы не стесняются гуляющих по набережной туристов или загорающих буквально в метре "обычных" пляжников. Неподалеку Киселев уже не первый год успешно проводит джаз-фест, так почему бы не расширяться?..

«Комсомольская правда - Крым» решила спросить у нудистов, будут ли они рады такому соседству.

ПРИХОДИТЕ, В ЧЕМ МАТЬ РОДИЛА

Ольга, жительница Оренбурга (уже три года ездит в Коктебель):

- Я предпочитаю Баха и Вивальди. Но могу и рэперов потерпеть, не беда. Но только пусть и исполнители, и зрители соблюдают наши правила - будут в гармонии с природой, и, кстати, тоже - в чем мать родила. Ради этого готова послушать их музыку несколько дней.

Юрий, художник:

- С одной стороны, почему бы и не провести рэп-фестиваль. В этом ничего плохого не вижу. Но ведь не все нудисты захотят светиться на всю страну! Рэперы только и думают, где бы им еще попиариться. Если так уж хотят, пусть разденутся сами и жен своих приведут, вот это будет шум на всю страну.

ЛУЧШЕ ФЕСТИВАЛЬ ЭРОТИЧЕСКОГО МАССАЖА

Алексей из Симферополя, менеджер по продажам (ездит на нудистский пляж в Коктебель уже пятый год):

- Идея провести фестиваль сама по себе хорошая. Это не обязательно должен быть рэп. Но если смотреть объективно на контингент пляжа, сразу станет ясно, что это инертная масса, которой вообще плевать на все. Мужики с пузами для пива и женщины 70 кг плюс. Я там работал массажистом и видел изнутри жизнь «нудика». Фестиваль эротического массажа на «ура» пройдет или же фестиваль пива, а вот на счет рэпа не уверен.

Алина, жительница Новосибирска (побывала в Коктебеле впервые в этом году и полюбила свободную атмосферу пляжа):

- В Коктебеле я слышала в августе джазовую музыку, но не на самом пляже. Фестиваль, тем более новый, соберет много людей. Но мое мнение – нужно проводить его не на самом пляже, конечно, а просто на набережной. Все-таки нудистский пляж для отдыха определенной категории людей, не так много мест для этого остается.

"РЭПЕРЫ ВРЯД ЛИ СКРАСЯТ ОТДЫХ НУДИСТАМ"

Петр Саврасов, предприниматель (переехал в Крым с семьей в 2014 году):

- Я думаю, что это чудесная идея - провести рэп-фестиваль в Крыму. Места лучше Коктебеля в смысле наполнения музыкальными фестивалями просто не найти. Уже сложившаяся традиция там проводить джаз-фестиваль. Думаю, у нового феста тоже найдутся свои поклонники. Что касается выбора места, не думаю, что нудистам до этого есть дело. Их обычно не бывает на пляже. Чем больше фестивалей в Крыму, тем лучше. Возможно, Коктебель со временем вернет статус творческой мекки.

Анна (любительница уединенного отдыха, предпочитает отдыхать не на нудистских пляжах, а в местах, далеких от посторонних глаз):

- Я не очень хорошо знакома со вкусами отдыхающих на нудистском пляже, но, уверена, рэперов среди них не очень много. И вообще рэп-культура в России оставляет желать лучшего. За исключением отдельных "звезд", общая масса не слишком отличается высоким уровнем. Конечно, Эминема или Демиана Марли я послушаю с удовольствием, но тусовка из "блэк стар" и их подражатели вряд ли скрасят отдых обнаженным туристам, исторически расположившимся на пляже в Коктебеле.

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