"Крымчане могут спать спокойно": Аксенов ответил на возможные провокации со стороны Украины

Глава Крыма Сергей Аксенов уверен, что крымчанам ничего не угрожает, и Россия сможет дать отпор любому агрессору. Так крымский премьер ответил на ежегодной пресс-конференции на вопрос об анонсировании Украиной повторных провокаций в Керченском проливе и на сухопутной части.

Глава МИД России Сергей Лавров, напомним, на радио «Комсомольская правда» рассказал, что незалежная готовит вооруженную провокацию на границе с Россией. Он отметил, что спецслужбы принимают все необходимые меры для предотвращения таких эксцессов.

- Я уверен, что при нынешнем руководстве этого не будет. Наш лидер дал понять по тем действиям, которые были в Керченском проливе, что российское государство может дать отпор все нарушителям. Я уже не говорю о военной агрессии, она в принципе невозможна. Россия в принципе сегодня настолько сильна в военном плане, что нам сегодня никто не угрожает, и крымчане могут спать спокойно. Уверен, что любому агрессору отпор дадим, - сказал глава Крыма.

Также он вспомнил о недавних столкновениях в Керченском проливе, когда несколько кораблей ВМСУ незаконно пересекли границу РФ. Два артиллерийских катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" совершали переход из порта Одессы к порту Мариуполь Азовского моря, но не известили об этом Россию и не попросили разрешения. Таким образом они нарушили 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, которые "определяют право прибрежного государства на обеспечение безопасности". Тогда крымским пограничникам пришлось применить оружие, чтобы задержать агрессора.

- Говоря военной мощи, вспомним хотя бы, что наши пограничники почти весь украинский флот поставили «на прикол». Они задержали всех нарушителей, там всего три резиновых лодки осталось, которые не дошли до моста, - уточнил Аксенов.

По его словам, угрозы от Украины периодически всплывают, поскольку там сейчас идет борьба за президентское кресло.

- Угрозы от Украины периодически всплывают, но я уверен, что это все просто словесные провокации. Вопрос в том, насколько у них хватит наглости, чтобы обострить ситуацию. Цена высока - президентское кресло на Украине, - заключил глава Крыма.

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