2018-12-26T12:43:44+03:00
Общество

У берегов Керчи во время шторма затонул буксир

К счастью, обошлось без пострадавших
Александра КОРШУНОВА
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Судно принадлежало российской частной компанииСудно принадлежало российской частной компанииФото: Александра КОРШУНОВА
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Во время шторма, в ночь с 24 на 25 декабря, у берегов Керчи затонул буксир. К счастью, пострадавших нет.

Как рассказал гендиректор "Крымских морских портов" Алексей Волков, он принадлежал российской частной компании.

А в ноябре в Керчи потерпела крушение баржа с зерном. На ней перевозили более 3 тысяч тонн бобовых. Обошлось без пострадавших и погибших.

Напомним, в сентябре под Феодосией затонул 25-метровый буксир. Тогда частное судно ушло на дно у причала в поселке Орджоникидзе. Специалисты выехали на место происшествия. При осмотре акватории Черного моря они зафиксировали маслянистое пятно примерной площадью 15 квадратных метров.

До этого на плоту в открытом море спасали экипаж попавшего в бедствие буксира "Шквал". Их поисками занялись 26 спасателей, которые взяли под контроль прибрежную зону. К поисково-спасательной операции привлекли два буксира "Анапа" и "Меркурий".

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