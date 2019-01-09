2019-01-09T19:33:00+03:00
Общество

В дневном стационаре детской поликлиники Симферополя заработало отопление: Но в кабинете УЗИ для приема младенцев по-прежнему холодно

"Комсомольская правда. Крым" побывала в медучреждении, где в декабре срезали все батареи
Галина КОВАЛЕНКО
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В пристрое, где находится кабинет для осмотра младенцев, очень холодно.В пристрое, где находится кабинет для осмотра младенцев, очень холодно.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В здание на Карла Либнехта, 31, где находится дневной стационар детской поликлиники Симферополя в самом начале зимы затеяли ремонт отопления.

Родители детишек, которые здесь получали лечение, негодовали: - У нас бронхит, мы ходим на процедуры, а помещение, как на улице!

Ближе к Новому году руководство медучреждения сообщило "Комсомолке", что отопление починили.

Доверяй, но проверяй! И после Рождественских каникул мы наведались в стационар.

Систему отопления привели в порядок - в кабинетах и коридорах установили новенькие радиаоторы. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Систему отопления привели в порядок - в кабинетах и коридорах установили новенькие радиаоторы.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Потрогали радиаторы в коридоре - горячие. Прошлись по четырем этажам основного здания – тепло. Хорошо!

В четырехэтажном корпусе тепло, а в трехэтажном нет. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

В четырехэтажном корпусе тепло, а в трехэтажном нет.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Но оптимизма поубавилось, когда заглянули в трехэтажный пристрой, где царит арктический холод. Бр-р-р!

Как так?! Детишки ведь и здесь бывают.

В трехэтажном здании-пристрое неуютная обстановка. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

В трехэтажном здании-пристрое неуютная обстановка.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Вот и на двери кабинета №2 УЗИ, что на третьем этаже черным по белому написано «Здесь смотрят младенцев».

О каком осмотре новорожденных может идти речь, если в помещении настоящий мороз?!

- Там находится кафедра. Приема детей нет. Нет и лечебного процесса, - рассказала заведующая ГБУЗ РК «Симферопольская городская детская клиническая больница» Елена Петрова.

- А как же кабинет УЗИ для младенцев? – напомнили мы.

- Кабинет № 2 в процессе переезда. Должны были до Нового года переехать в больницу Семашко, но врач ушла в отпуск, вот и отложили, - объяснила заведующая.

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