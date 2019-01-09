В дневном стационаре детской поликлиники Симферополя заработало отопление: Но в кабинете УЗИ для приема младенцев по-прежнему холодно
В здание на Карла Либнехта, 31, где находится дневной стационар детской поликлиники Симферополя в самом начале зимы затеяли ремонт отопления.
Родители детишек, которые здесь получали лечение, негодовали: - У нас бронхит, мы ходим на процедуры, а помещение, как на улице!
Ближе к Новому году руководство медучреждения сообщило "Комсомолке", что отопление починили.
Доверяй, но проверяй! И после Рождественских каникул мы наведались в стационар.
Систему отопления привели в порядок - в кабинетах и коридорах установили новенькие радиаоторы.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Потрогали радиаторы в коридоре - горячие. Прошлись по четырем этажам основного здания – тепло. Хорошо!
В четырехэтажном корпусе тепло, а в трехэтажном нет.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Но оптимизма поубавилось, когда заглянули в трехэтажный пристрой, где царит арктический холод. Бр-р-р!
Как так?! Детишки ведь и здесь бывают.
В трехэтажном здании-пристрое неуютная обстановка.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Вот и на двери кабинета №2 УЗИ, что на третьем этаже черным по белому написано «Здесь смотрят младенцев».
О каком осмотре новорожденных может идти речь, если в помещении настоящий мороз?!
- Там находится кафедра. Приема детей нет. Нет и лечебного процесса, - рассказала заведующая ГБУЗ РК «Симферопольская городская детская клиническая больница» Елена Петрова.
- А как же кабинет УЗИ для младенцев? – напомнили мы.
- Кабинет № 2 в процессе переезда. Должны были до Нового года переехать в больницу Семашко, но врач ушла в отпуск, вот и отложили, - объяснила заведующая.
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