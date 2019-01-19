2019-01-19T14:26:42+03:00
Общество

В Крыму на Крещение зацвели подснежники

Первоцветы украсили Южный берег полуострова [фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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Подснежник пластинчатый внесен в Красную книгу.Подснежник пластинчатый внесен в Красную книгу.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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19 января, православные отмечают великий праздник Крещение Господне.

Как правило, праздничный день выдается холодным и неуютным, что вполне логично - на календаре же зимний месяц - суровый январь. И верующим, которые пришли к к иордани, требуется немало мужества, чтобы залезть в ледяную воду и совершить трехкратное погружение. Есть даже такое понятие как, Крещенские морозы. Но нет правил, без исключения, на Крымском полуостров мало того, что тепло до +9, так еще и распустились первые подснежники.

Нежные цветы неприхотливы. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Нежные цветы неприхотливы.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Вот, тебе и сказка «12 месяцев», - слегка ошалевшие гости Крыма ходят по Никитскому ботаническому саду и от удивления, чтобы избавиться от наваждения, усилено трут глаза и чешут затылки.

Туристы приехавшие с материковой части России не скрывают своего восхищения столь необычной зимней сказкой: - Чудеса! Красота! Фантастика!

Изящные колокольчики похожи на декорации к сказке "12 месяцев" Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Изящные колокольчики похожи на декорации к сказке "12 месяцев"Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Местные же жители не видят в белых нежных колокольчиках, которые потихоньку позвякивают при легком дуновении ветерка, ничего чудесного: - В прошлом 2018 году, тоже в январе первоцветы появились. Тепло на Южном берегу, хотя и в горах и снег лежит – народ на лыжах катается и «тюбиках». Такой уж полуостров – все времена года можно увидеть за один день, если сесть за руль автомобиля и не торопясь, с привалами и остановками, проехать на машине километров двести.

Крымчане, пожалуй, больше радуются метелям и снегопадам, которыми им побаловала небесная канцелярия в самом начале нового 2019 года. Желающих покаться на санках, "плюшках" и сноубордах более чем достаточно. Крымские спасатели только и успевают спасать незадачливых любителей зимних забав, то машина в сугробе застрянет, то лавина на людей сойдет. Но МЧС на судьбу не ропщет и добросовестно справляется со своей работой - спасением людей.

Не рады снегу, пожалуй, только чиновники Симферополя, где после снегопада улицы покрываются слоем льда и превращаются в каток: падают пешеходы, заносит автомобили. Нужно холодные хлопья во время убирать, но не всегда так происходит.

Но, вернеся к первоцветам. По-научному, скромные белые колокольчики называются подснежник складчатый. Нужно отметить, что растение занесено в Красную книгу и его нельзя рвать для букетов. Просто смотреть и наслаждаться!

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