На Украину не пустили 8 российских моряков из-за поездки в Крым
Восемь российских моряков не смогли попасть на Украину из-за того, что в конце прошлого года приезжали в Крым. Инцидент произошел во время погранично-таможенного контроля одного из судов, прибывших из Испании.
- Во время проверки выяснилось, что 8 из 13 членов команды в конце 2018 года нарушили порядок въезда-выезда на территорию Крыма, - сообщает Госпогранслужба Украины. - Гражданам РФ отказано в пересечении украинской госграницы и вынесены постановления о запрете въезда в Украину сроком на 3 года.
Кроме запрета на въезд в незалежную, каждого из моряков оштрафовали больше чем на 32 тысячи рублей.
Напомним, Украина готова сажать людей, побывавших в Крыму. Верховная Рада приняла закон о наказании за нарушения при пересечении границы.
С осени 2018 года преступниками считаются не только въехавшие в Крым через территорию РФ «граждане страны-агрессора» (как украинские националисты именуют Россию), но и «другие лица, действующие в интересах страны-агрессора». Формулировка в законе размытая, а потому удобная. Теперь сцапать можно любого, хоть украинца, хоть какого-нибудь западного журналиста, «неправильно» (то есть - не через территорию Украины) съездившего в Крым или Донбасс.
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