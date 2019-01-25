2019-01-25T11:03:44+03:00
Политика

На Украину не пустили 8 российских моряков из-за поездки в Крым

Членов экипажа оштрафовали и запретили три года посещать незалежную
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
Поделиться:
Вдобавок к запрету на въезд каждого из моряков оштрафовали больше чем на 32 тысячи рублей.Вдобавок к запрету на въезд каждого из моряков оштрафовали больше чем на 32 тысячи рублей.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:

Восемь российских моряков не смогли попасть на Украину из-за того, что в конце прошлого года приезжали в Крым. Инцидент произошел во время погранично-таможенного контроля одного из судов, прибывших из Испании.

- Во время проверки выяснилось, что 8 из 13 членов команды в конце 2018 года нарушили порядок въезда-выезда на территорию Крыма, - сообщает Госпогранслужба Украины. - Гражданам РФ отказано в пересечении украинской госграницы и вынесены постановления о запрете въезда в Украину сроком на 3 года.

Кроме запрета на въезд в незалежную, каждого из моряков оштрафовали больше чем на 32 тысячи рублей.

Напомним, Украина готова сажать людей, побывавших в Крыму. Верховная Рада приняла закон о наказании за нарушения при пересечении границы.

С осени 2018 года преступниками считаются не только въехавшие в Крым через территорию РФ «граждане страны-агрессора» (как украинские националисты именуют Россию), но и «другие лица, действующие в интересах страны-агрессора». Формулировка в законе размытая, а потому удобная. Теперь сцапать можно любого, хоть украинца, хоть какого-нибудь западного журналиста, «неправильно» (то есть - не через территорию Украины) съездившего в Крым или Донбасс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Задержанных в Крыму моряков ВМС Украины посетила российский омбудсмен

Военнослужащие незалежной находятся в московском СИЗО (подробнее)

ФСБ: Задержанные в Керченском проливе украинские моряки не военнопленные, а уголовные преступники

Как оказалось, инцидент 25 ноября в Керченском проливе – далеко не первая провокация со стороны Киева (подробнее)

Госдума наградила крымских пограничников, задержавших украинских моряков-провокаторов

Парламентарии отметили мужество и профессионализм сотрудников погрануправления (подробнее)

Еще больше материалов по теме: «Крым и Украина»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Крымское представительство МИД РФ подготовило документы для моряков сгоревших танкеров
В Крыму гендиректор предприятия незаконно продал буксир
Двое украинцев пытались попасть в Крым без документов
На крымской «Тавриде» столкнулись два грузовика
Истребители с крымского аэродрома участвуют в тренировке ракетных катеров
Строительство Евпаторийской развязки завершают в июне 2019 года
Сантехник из Симферополя выиграл миллион рублей
В Симферополе убирают и ремонтируют Евпаторийское шоссе
Погода в Крыму на 25 января: облачно, без осадков и до +10 градусов тепла
Симферопольский алиментщик задолжал своей дочери 500 тысяч рублей
В Севастополе обвиняемому в убийстве жены отменили оправдательный приговор
Украина хочет в третий раз выставить "Норд" на продажу
В Севастополе будут судить директора лагеря «Ласпи», в котором отравились дети
В 2018 году аграриям удалось собрать 80 тысяч тонн винограда
25 января студенты смогут бесплатно посетить Никитский ботанический сад
Судебное заседание по делу Шабанова перенесли: у пострадавшего случился инфаркт
В Щелкино горела квартира в пятиэтажном жилом доме
За 2018 год в Крыму удалось трудоустроить почти 1600 инвалидов
Больше десяти кораблей ЧФ вышли в море на учения