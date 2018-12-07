Задержанных в Крыму моряков ВМС Украины посетила российский омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова побывала в московском СИЗО «Матросская тишина», где содержатся задержанные за нарушение российской границы моряки ВМС Украины.
Омбудсмен написала на своей странице в Instagram: - В СИЗО 1 УФСИН России по городу Москве посетила украинских моряков А. А. Артеменко, В. В. Сороку и А. Д. Эйдера. Более двух часов беседовала с ними об условиях содержания и состояния их здоровья.
Москалькова отмечает, что моряки незалеженой довольны условиями содержания - жалоб нет. Задержанные находятся в медчасти, в хороших, просторных и чистых камерах с большими окнами.
Украинские моряки получают усиленное питание, также они, как и другие постояльцы «Матроской тишины» могут открыть счета и покупать дополнительные продукты питания.
Мало того в их распоряжении обширная библиотека, где можно выбрать книгу по душе.
- Каждый из них уже ведет переписку по электронной почте с родными и близкими, - сообщает Татьяна Москалькова.
Она отметила, что медики оценили полученные украинскими моряками травмы при задержании, как ранения легкой степени тяжести. Граждане незалежной получают всю необходимую медицинскую помощь.
Решение о взятии под стражу украинских моряков принял суд Республики Крым.
Военнослужащие были задержаны в результате инцидента в районе Керченского залива, произошедшего 25 ноября.
Задержанные корабли Украины находятся в Керчи. Фото: предоставлено для "КП-Крым"
Военные катера «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» шли к Керченскому проливу, не реагируя на требования российских пограничников остановиться, вынудив их принять более решительные действия. В итоге трое моряков получили ранения.
Всего же было задержано и взято под стражу 24 военнослужащих Украины .
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