После реконструкции за 45 миллионов Гагаринский парк Симферополя превращается в болото

После ремонта, проведенного в Гагаринском парке Симферополя в 2017 году, в нем появились подтопления, напоминающие мини-озера. Там даже плещутся утки! Январь выдался дождливым – выпала двухмесячная норма осадков.

- Жалко парк. Ведь для деревьев такой избыток воды вреден. Да и смотрится это, мягко говоря, не очень. Не на болото же любоваться, - делится жительница Симферополя Ольга.

Воды стало накапливаться больше после асфальтирования дорожек. Фото: "Черный список Симферополь"/ "Вконтакте"

Есть и более либеральные мнения относительно реконструкции парка.

- Понятное дело, что после сильных осадков, которые выпали в Симферополе в виде снега, а потом быстро растаяли, могли образовать накопления воды в углубленных местах. Вода же в плохую погоду быстро не испарится. Так могло в любом из парков произойти. А то, что парк стал лучше, чем был ранее - это факт. Раньше разве были заасфальтированные дорожки, спортплощадки, нормальное освещение, - высказалась горожанка Светлана.

- После реконструкции, которая стоила кучу денег, это болото осталось... – сетует Сергей.

На благоустройство и капремонт Гагаринского парка, напомним, было выделено 45 миллионов рублей. За эти деньги в рамках программы ОНФ "Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы" в парке сделали новое освещение, уложили плитку вокруг озера и заасфальтировали дорожки.

Особенно сильно в парке начала накапливаться вода после того, как все тропы закатали в асфальт, установили бордюры и приподняли таким образом дорожки на полметра выше прежнего уровня.

Впрочем, асфальтированные дорожки многим горожанам нравятся:

- Хорошо, что они выше уровня земли и не заплывают грязью. Мне коляску с ребенком удобно брать на прогулку, - выразила мнение молодая мать Анна.

Как решать проблему, будет думать Антон Якулевич, новый директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Детский парк», в управлении которого находятся почти все парки и скверы Симферополя.

- Это проблема природного характера, связанная с проницаемостью грунтов, то есть способностью пропускать через себя влагу. Место, где произошло большое скопление воды, находится ниже по отношению к уровню озера. Кроме того, расположено ближе всего к нему. В январе осадков выпало выше нормы, озеро пополнилось, поэтому и без того всегда сильно увлажненный участок почвы рядом с водоемом попросту подтопило. Давние сотрудники Гагаринского парка отмечают, что эта проблема существует ни один год, - сообщил Якулевич «Комсомольской правде-Крым».

Также он добавил, что о проблеме уже осведомлено предприятие, которое занимается проектно-изыскательными работами.

- Геолог и геодезист в ближайшее время должны выехать на местность, провести необходимые работы и потом дать нам заключение и рекомендации, - уточнил новый директор парков.

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