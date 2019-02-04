2019-02-04T16:11:41+03:00
Политика

Поставили ультиматум: Немецкие ученые отказываются лететь на форум в Казань из-за ректора КФУ

Руководители вузов ФРГ потребовали от МИД России не допустить на конференцию участника из Крыма
Надежда ДАЦЮК
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С 4 по 6 февраля в Казани проходит российско-германский образовательный форумС 4 по 6 февраля в Казани проходит российско-германский образовательный форумФото: Надежда ДАЦЮК
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Немецкие ученые и руководители вузов не хотят приезжать на российско-германский образовательный форум в Казань из-за того, что в списке участников заявлен ректор Крымского федерального университета (КФУ) им. В. И. Вернадского Андрей Фалалеев.

- Буквально за неделю до запуска форума МИД ФРГ и Конференция ректоров вузов ФРГ потребовали в ультимативной форме от российских соорганизаторов – Ассоциации ведущих университетов – воспрепятствовать его (Фалалеева, - ред.) присутствию на встрече под предлогом непризнания официальным Берлином принадлежности России Крыма и Севастополя, - сообщили в МИД России.

Встреча ученых должна стартовать сегодня в Казани и продлится до 6 февраля.

В МИД РФ считают, что германская сторона намерена исключить жителей Крыма и Севастополя из двухсторонних программ сотрудничества.

Также во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Крым и Севастополь являются полноправными субъектами Российской Федерации, и их население обладает всеми правами, гарантированными Конституцией Российской Федерации, включая участие в международной деятельности.

Несмотря на показательный демарш немецких коллег, Андрей Фалалеев планирует участвовать на форуме.

- Теперь я просто должен прилететь на форум, своими глазами увидеть и понять, что на самом деле происходит. Он состоится, но его проведут в несколько ином формате. Сегодня прилетаю в Казань в два часа ночи, - заявил ректор КФУ.

МНЕНИЕ

Политолог Владимир Джаралла:

- Это показательная ситуация. Дело в том, что уже пять лет существует эта двусмысленность: мы считаем себя регионом России, а страны Запада это не признают, создавая проблемы обычным гражданам в получении виз, контактах в разных сферах. Мол, все через Украину. Российская сторона старалась этого не замечать, решая более глобальные проблемы. Но вот, похоже, ситуация меняется. Нет сомнений, что это была проверка реакции немецкой стороны. Теперь было бы весьма любопытно, будет ли продолжена эта линия, ведь немецкая сторона загоняет себя в тупик, ограничивая свои контакты с российскими партнерами. Видимо, наконец, пришло время всем определиться и в этом вопросе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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