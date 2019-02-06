Маршрут есть - билетов нет: Жители крымских сел не могут легально оплатить проезд

Жителей многих крымских сел перевозчики при попустительстве чиновников сделали людьми низшего сорта. Если в поселке нет автостанции, то люди вынуждены ездить нелегально. Денежки - водителям в карман, а если вдруг кто зайдет на следующей остановке с официально купленным билетом, то придется освободить место и ехать дальше стоя. А это уже - нарушение техники безопасности. Получается безвыходная ситуация: и рад бы купить билетик, а негде. "Комсомолка" разбиралась в вопросе.

- Взяла билет до Коктебеля на автостанции «Курортная» (Симферополь). Там же хотела купить обратный билет на междугородний рейс из поселка Курортное (Феодосийский район) до крымской столицы. Но мне сказали, что я не могу это сделать, - жалуется пассажирка Елена «Комсомольской правде-Крым». - Кассир объяснила, что в населенном пункте нет автостанции, потому и билеты оттуда не продают.

Междугородние перевозки контролирует госпредприятие «Крымавтотранс». Корреспондент КП-Крым обратился туда за разъяснениями.

Законно ли, что билет не продали?

- Да, законно. Билеты продаются только из населенных пунктов, где есть автостанции или билетные киоски, поскольку при посадке пассажиров билеты должен проверять контролер. Остановки, которые не оборудованы, называются транзитными, и билеты оттуда не продают, - сообщили в пресс-службе «Крымавтотранса».

Как уехать из села, где нет автостанции?

- Сейчас работает такая механика – пассажир выходит по времени к остановке, куда должен подъехать автобус, и уточняет у водителя, есть ли места. Дальше водитель либо довозит человека до ближайшей автостанции, где можно купить билет, либо сразу берет оплату до конечной точки маршрута, как чаще всего они и поступают. Конечно, в таком случае есть риск, что в автобусе не будет мест, - разъяснили в "Крымавтотрансе".

При этом на предприятии не уточнили, как оплачивается поездка из нужного села до той самой ближайшей автостанции, и будет ли водитель ждать одного-единственного пассажира, который ушел в кассу за билетиком.

Можно ли взять билет из одного поселка, а сесть в автобус на остановку раньше?

- Это будет не совсем правильно, ведь билет из другой точки. Тут дело в водителе, он может отказаться. Например, человек взял билет из Белогорска, а сел в Богатом. Естественно, разница будет в 50 рублей. Водитель будет считать себя пострадавшей стороной, но может попросить дать ему разницу наличными. Вот если пассажир взял билет из Белогорска, а сел позже, в таком случае водитель, скорее всего, не будет возмущаться.

Однако пассажирам рейса Курортное-Симферополь повезло.

- В порядке исключения в курортный сезон 2018 года было введено негласное правило и согласовано с перевозчиком, что из таких населенных пунктов, как Курортное и Щебетовка, можно продавать билеты. Теперь это правило действует круглогодично. После курортного сезона поменялись кассиры, и новые, скорее всего, были не осведомлены, что из этих поселков можно продавать билеты, поскольку нет соответствующего законодательного акта. Сейчас мы повторно проинформируем кассиров.

Будут ли решать проблему?

- В будущем планируем всех водителей обеспечить прямо в машине кассовыми аппаратами, валидаторами, чтобы они обилечивали пассажиров прямо в салоне автобуса. Пока советуем обращаться с проблемами продажи билетов к нам в «Крымавтотранс» и в министерство транспорта РК, такие проблемы не нужно замалчивать. Например, жители села Пруды в Советском районе не могли уехать от своей остановки - водители принципиально проезжали мимо. После обращения пассажиров в Прудах поставили билетный киоск, и там появился остановочный пункт.

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